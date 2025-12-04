4 grudnia, 2025

Dr Tadeusz Borowski-Beszta Honorowym Obywatelem Białegostoku, źródło: UM Białystok Dr Tadeusz Borowski-Beszta Honorowym Obywatelem Białegostoku, źródło: UM Białystok

Wybitnego lekarza i społecznika dr Tadeusza Borowskiego-Besztę wyróżniono tytułem Honorowego Obywatela Białegostoku. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta w Auli Magna Pałacu Branickich radni jednogłośnie poparli wniosek o nadanie tytułu. Wyróżnienie wręczono za wieloletnią działalność na rzecz osób ciężko chorych i wykluczonych.

Dr Borowski-Beszta to współtwórca hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” oraz ośrodka Monaru w Zaczerlanach. Jak podkreśla, nagroda jest docenieniem całego środowiska hospicyjnego – instytucji, która przez blisko 70 lat otoczyła opieką ponad 25 tysięcy potrzebujących.

– Bardzo dziękuję. Dziękuję w imieniu własnym, ale także w imieniu, można powiedzieć dziesiątek, a nawet setek ludzi, którzy przyczynili się do powstania, do rozbudowy i funkcjonowania hospicjum w Białymstoku. Zarówno tego domowego, taki był początek, jak też hospicjum stacjonarnego, który myśmy nazwali „Domem Opatrzności Bożej” – mówi dr Tadeusz Borowski-Beszta.

Dr Tadeusz Borowski-Beszta dołączył do grona 16 dotychczasowych Honorowych Obywateli miasta, wśród których są m.in. Alfons Karny, Ryszard Kaczorowski i Jerzy Maksymiuk. (hk)