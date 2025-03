Joseph-Louis Lagrange: matematyk, który przetrwał rewolucję. Opowiada dr hab. Czesław Bagiński

19 marca, 2025

Joseph Louis Lagrange, źródło:commons.wikimedia.org Joseph Louis Lagrange, źródło:commons.wikimedia.org

Czy geniusz może ocalić życie w czasach rewolucji? Joseph-Louis Lagrange, jeden z najwybitniejszych matematyków XVIII wieku, przeżył burzliwy okres rewolucyjnej Francji, choć niewiele brakowało, by podzielił los wielu uczonych zgilotynowanych w tamtych czasach. W audycji „O matematyce i matematykach” profesor Czesław Bagiński przybliża postać tego niezwykle wszechstronnego naukowca, którego prace ukształtowały nowoczesną mechanikę i analizę matematyczną.

Posłuchaj audycji „Rewolucja nie potrzebuje uczonych” z cyklu „O matematyce i matematykach”.

Lagrange, a właściwie Giuseppe Lodovico Lagrangia, urodził się w Turynie w 1736 roku. Pochodził z rodziny o francuskich korzeniach, co z czasem podkreślił, zmieniając swoje imię na Joseph-Louis i przenosząc się do Francji. Mimo że jego ojciec chciał, aby został prawnikiem, młody Lagrange odkrył pasję do matematyki po wysłuchaniu wykładów z fizyki. Już w wieku 20 lat jego przełomowe odkrycia w rachunku wariacyjnym przyciągnęły uwagę samego Eulera.

– Euler był pod ogromnym wrażeniem jego talentu i próbował ściągnąć go do Berlina – mówi profesor Bagiński. – Lagrange jednak wolał pracować w Turynie, w izolacji, doskonaląc swoje teorie.

Po latach intensywnych badań przeniósł się do Akademii Berlińskiej, gdzie przez ponad dwie dekady badał stabilność Układu Słonecznego, mechanikę płynów, teorię liczb i równania różniczkowe. Był matematykiem niezwykle wszechstronnym, a jego „Mechanika analityczna” stała się podstawą współczesnej mechaniki teoretycznej.

Gdy wybuchła Rewolucja Francuska, Lagrange znalazł się w trudnej sytuacji. Jako cudzoziemiec z kraju wrogiego Francji, był zagrożony aresztowaniem. Uratowała go interwencja wybitnego chemika Antoine’a Lavoisiera, jednak niedługo później to właśnie Lavoisier został skazany na śmierć. Na jego prośbę o opóźnienie egzekucji sędzia odpowiedział słynnymi słowami: – „Republika nie potrzebuje uczonych”.

Lagrange, przerażony śmiercią przyjaciela, powiedział później: „Wystarczył im tylko moment, aby ściąć tę głowę, a może i sto lat nie wystarczy, by pojawiła się podobnie wybitna”.

Mimo trudnych czasów, Lagrange przetrwał i kontynuował działalność naukową. Po dojściu do władzy Napoleona Bonaparte, cesarz osobiście uhonorował go najwyższymi odznaczeniami, w tym Orderem Legii Honorowej. Jak widać, Napoleon uznał, że jednak cesarstwo uczonych potrzebuje. (AJ)

Czytaj także:

Wielkie równanie: Hipoteza Fermata i matematyczna zagadka wieków. Opowiada dr hab. Czesław Bagiński

Maryam Mirzakhani: geniusz matematyki i ikona walki o równość. Opowiada dr hab. Czesław Bagiński