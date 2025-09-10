Jeszcze możesz zostać studentem Politechniki Białostockiej. Do 12 września trwa rekrutacja uzupełniająca

10 września, 2025

fot. Paweł Jankowski/Politechnika Białostocka fot. Paweł Jankowski/Politechnika Białostocka

Czas ucieka. Już tylko do 12 września trwa rekrutacja uzupełniająca na Politechnikę Białostocką. Na najbardziej popularne, czyli studia dzienne I stopnia, do wyboru jest 25 kierunków, w tym jest możliwość studiowania nowych kierunków, takich jak agroekobiznes, elektromobilność, transport i zarządzanie projektami.

Rekrutacja odbywa się w systemie IRK.

– W tym świecie dzisiejszym wydaje nam się, że możemy bez studiów robić niesamowite rzeczy. Pewnie możemy, ale ja powiem więcej. Na studiach możemy robić to samo i uzyskać jeszcze dodatkowe elementy takie dotyczące samorozwoju. To jest naprawdę coś wartościowego, bo możemy działać społecznie, samorządowo, możemy rozwijać swoje pasje, działać w kołach naukowych, możemy starać się prowadzić prace naukowe, bo na uczelni przecież mamy projekty naukowe, do których są angażowani studenci, więc możemy poczuć trochę tego świata naukowego. Też te kontakty, które się nawiązują na uczelni, czyli czyli te wszystkie wspólne tematy później mogą się rozwijać, czy to w startupy czy w jakieś wyjazdy międzynarodowe i tak dalej. Możliwości jest naprawdę wiele – mówi prof. Jacek Żmojda, prorektor ds. studentów Politechniki Białostockiej.

Politechnika Białostocka w swojej ofercie na najbliższy rok akademicki, poza studiami dziennymi na I i II stopień, ma również studia niestacjonarne. Zajęcia odbywają się w weekendy, dzięki czemu można bez problemu łączyć obowiązki zawodowe ze studiami. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Jackiem Żmojdą, prorektor ds. studentów Politechniki Białostockiej:

Czytaj także:

Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do Politechniki Białostockiej. Sprawdź jak dołączyć do grona studentów

Studiuj i pracuj równocześnie. Rozpoczęła się rekrutacja na studia niestacjonarne w Politechnice Białostockiej