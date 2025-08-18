Studiuj i pracuj równocześnie. Rozpoczęła się rekrutacja na studia niestacjonarne w Politechnice Białostockiej

18 sierpnia, 2025

Fot. Iryna Mikhno. PB Fot. Iryna Mikhno. PB

Politechnika Białostocka w swojej ofercie na rok akademicki 2025/2026 ma również studia niestacjonarne. To inwestycja we własny rozwój. Łącząc obowiązki zawodowe studenci zdobywają wiedzę i nowe kompetencje, które zaprocentują w przyszłości.

Zajęcia odbywają się w weekendy, dzięki czemu można bez problemu łączyć obowiązki zawodowe ze studiami.

– W naszej ofercie studiów pierwszego stopnia mamy przygotowanych 14 kierunków studiów na pięciu wydziałach. To jest aż 500 miejsc. Natomiast na studiach drugiego stopnia mamy przygotowane osiem kierunków studiów na czterech wydziałach i na te osiem kierunków łącznie czeka 250 miejsc – mówi Artur Kozłowski z Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej.

W rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia Politechnika Białostocka oferuje dwa nowe kierunki studiów. To agroekobiznes – kierunek międzywydziałowy, realizowany przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz Wydział Inżynierii Zarządzania oraz zarządzanie projektami – profil praktyczny na Wydziale Inżynierii Zarządzania.

Rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia rozpoczęła się w poniedziałek (18.08) i potrwa do 12 września. Zapisy są poprzez system IRK. Listy osób zakwalifikowanych zostaną ogłoszone 16 września. Pełną listę osób przyjętych na studia niestacjonarne poznamy 25 września. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Arturem Kozłowski z Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej: