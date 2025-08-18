Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do Politechniki Białostockiej. Sprawdź jak dołączyć do grona studentów

18 sierpnia, 2025

Źródło: PB Źródło: PB

To ostatni dzwonek, aby dołączyć do grona studentów Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2025/2026. W poniedziałek (18.08) rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne I i II stopnia.

W tej rekrutacji do wyboru jest 25 kierunków I stopnia od budownictwa, przez elektronikę i telekomunikację, logistykę czy informatykę, po mechanika i budowa maszyn. Jest możliwość również studiować nowe kierunki. To agroekobiznes – kierunek międzywydziałowy, realizowany przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz Wydział Inżynierii Zarządzania, elektromobilność na Wydziale Elektrycznym, transport – kierunek międzywydziałowy, realizowany przez Wydział Mechaniczny, Wydział Inżynierii Zarządzania oraz Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz zarządzanie projektami – profil praktyczny na Wydziale Inżynierii Zarządzania.

– W naszej ofercie na studia uzupełniające mamy tak naprawdę kierunki na wszystkich wydziałach. Nasze zaproszenie w przypadku jednego wydziału jest ograniczone. Chodzi tutaj o Wydział Architektury. Tutaj zapraszamy jedynie tylko te osoby, które zdały egzamin z rysunku, który był organizowany przez uczelnię w lipcu – mówi Artur Kozłowski z Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej.

W rekrutacji uzupełniającej na studia II stopnia Politechnika Białostocka uruchomi zapisy na 3 kierunki studiów. Na Wydziale Architektury to architektura i architektura wnętrz oraz zarządzanie na Wydziale Inżynierii Zarządzania.

Rekrutacja uzupełniająca to szansa dla tych, którzy nie dostali się na studia w pierwszym naborze lub do tej pory nie podjęli decyzji o wyborze kierunku. W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć też udział maturzyści, którzy podchodzili do egzaminów poprawkowych.

Zapisy w rekrutacja uzupełniającej odbywają się online w systemie IRK i potrwają do 12 września. Wyniki rekrutacji poznamy 25 września. (red.)

Rozmowa Hanny Kość z Arturem Kozłowski z Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej: