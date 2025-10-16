Jesienna edycja Erasmus Days w Politechnice Białostockiej zachęcała do studiowania w 300 uczelniach zagranicznych

16 października, 2025

Wymiana międzynarodowa to dla studentów szansa na rozwój, poznanie nowych kultur czy podszkolenie języka obcego. Aby zachęcać do wyjazdów i informować o rozpoczętej rekrutacji na mobilności w semestrze letnim Politechnika Białostocka zorganizowała Erasmus Days.

Na każdym wydziale uczelni było stoisko i spotkania m.in. ze studentami, którzy na wymianie studenckiej już byli.

– Powiedziałbym, że Erasmus to przygoda życia, ale to jest tak jak nie powiedzieć nic. Ja się świetnie bawiłem w trakcie tego wyjazdu. Trochę nauki również było. Poznaję się ludzi z całej Europy i ze świata. Ja poznałem chociażby dziewczynę z Tajwanu, z Kanady, chłopaka z Wenezueli, z Iranu był też. Oprócz tego przełamujemy swoje bariery, żeby rozmawiać w języku angielskim – mówi Łukasz Masajło, który studiuje na Wydziale Elektrycznym i pół roku spędził w Słowenii.

Studenci i pracownicy Politechniki Białostockiej w sumie do wyboru mają 300 uczelni zagranicznych, do których mogą wyjechać w ramach programu Erasmus+. Rekrutacja na pobyty długoterminowe już się rozpoczęła. Szczegóły są na stronie internetowej Działów Współpracy Międzynarodowej. (hk)

