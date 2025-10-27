Jak wygląda równość i różnorodność na uczelni? Politechnika Białostocka bada inkluzywność akademicką

27 października, 2025

W Politechnice Białostockiej trwają badania fokusowe dotyczące równości, różnorodności i inkluzywności w środowisku akademickim. To część projektu Uniwersytet Europejski ACROSS, który łączy uczelnie z dziewięciu krajów Europy.

Studenci PB rozmawiają o klimacie równości i integracji w środowisku uczelni. Fot. A. Jakuć Zdjęcie 1 z 6

– To jedno z zadań naszego zespołu w ramach projektu ACROSS. Badanie pozwoli porównać aktualny stan inkluzywności i różnorodności na uczelniach należących do sojuszu – wyjaśnia dr inż. Romuald Ziółkowski, adiunkt w Katedrze Marketingu i Turystyki Politechniki Białostockiej.

Badanie prowadzone jest zarówno wśród studentów, jak i pracowników uczelni. Ankieterzy pytają m.in. o atmosferę panującą na uczelni, bariery w integracji oraz pomysły na działania, które mogą poprawić dostępność i otwartość akademickiego środowiska.

– Pierwszym obszarem, który nas interesuje, jest percepcja zagadnień równościowych. Drugim – identyfikacja barier, które napotykają członkowie społeczności akademickiej. Trzecim – sformułowanie pomysłów i dobrych praktyk, które można wprowadzić na uczelni – dodaje dr inż. Ziółkowski.

Wnioski z badania zostaną wykorzystane przy aktualizacji planu równości płci w Politechnice Białostockiej oraz do wypracowania wspólnego podejścia w całym konsorcjum ACROSS.

– Chodzi o to, by każdy czuł się mile widziany, szanowany i miał równe szanse niezależnie od pochodzenia, wieku, orientacji czy niepełnosprawności – podkreśla dr hab. inż. Joanna Mystkowska, prof. PB, profesor Uczelni w Zakładzie Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych Politechniki Białostockiej, współkoordynatorka badań. – Budowanie kultury otwartości sprzyja pełnemu uczestnictwu wszystkich członków wspólnoty akademickiej.

W badaniu udział biorą również studenci. Emilia Nowosada, studentka zarządzania sprzedażą i produktem z Wydziału Inżynierii Zarządzania, mówi, że równość na uczelni jest zauważalna: – Wydaje mi się, że wszyscy są równo traktowani. Widziałam też, że studenci zagraniczni mają dobre wsparcie, są materiały po angielsku i dobrze działa komunikacja ze studentami.

Różnorodność kulturowa to dziś codzienność na Politechnice Białostockiej.

– Mamy studentów z Portugalii, Chin czy Indii. Nie widzę, żeby ktokolwiek był traktowany inaczej – mówi Maciej Gierałtowski, student inżynierii biomedycznej.

Także Adrian Zembrzuski, student logistyki, podkreśla znaczenie równego traktowania:

– Nigdy nie spotkałem się z dyskryminacją, a równość jest dla nas ważna, bo każdy może mieć różne korzenie czy pochodzenie. Wszyscy powinni być traktowani tak samo.

Z kolei mgr inż. Adriana Dowbysz, doktorantka z Katedry Chemii, Biologii i Biotechnologii Politechniki Białostockiej, zwraca uwagę na aspekt naukowy: – Równość w dostępie do badań, aparatury czy wsparcia promotorów jest bardzo ważna. W naszej szkole doktorskiej zawsze możemy liczyć na pomoc, a działania uczelni mają charakter realny, nie tylko formalny. (AJ)

