Politechnika Białostocka wzmacnia współpracę międzynarodową. Podpisanie umowy ACROSS i nowe perspektywy w Turcji

1 października, 2025

Rektorzy dziewięciu uczelni partnerskich sojuszu Uniwersytetu Europejskiego ACROSS podczas uroczystego podpisania umowy konsorcjum w Nowej Goricy, 25 września 2025 roku. Rektorzy dziewięciu uczelni partnerskich sojuszu Uniwersytetu Europejskiego ACROSS podczas uroczystego podpisania umowy konsorcjum w Nowej Goricy, 25 września 2025 roku.

Rektor Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, uczestniczyła w intensywnym cyklu spotkań międzynarodowych, które umocniły pozycję uczelni w ramach projektu Uniwersytetu Europejskiego ACROSS i otworzyły nowe kierunki współpracy z Turcją.

Rektorzy dziewięciu uczelni partnerskich ACROSS przed Uniwersytetem w Novej Goricy, gdzie odbyło się posiedzenie Rady Rektorów i podpisanie Umowy Konsorcjum. Zdjęcie 1 z 4

Najważniejszym wydarzeniem było podpisanie umowy konsorcjum ACROSS podczas spotkania rektorów w Novej Goricy w Słowenii. – To potwierdzenie wspólnej woli dziewięciu uczelni dotyczącej utworzenia Uniwersytetu Europejskiego i wspólnych działań w obszarze kształcenia, badań i innowacji – podkreśliła rektor PB. Uroczystość zbiegła się z jubileuszem 30-lecia Uniwersytetu Nova Gorica, miasta, które w 2025 roku pełni rolę Europejskiej Stolicy Kultury.

Posłuchaj rozmowy o współpracy międzynarodowej z dr hab.inż. Martą Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Kolejnym punktem podróży była wizyta na Uniwersytecie w Udine we Włoszech. Politechnika Białostocka mogła zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie dydaktyki, w tym z projektami dotyczącymi nowych mediów i innowacyjnych metod kształcenia. – To była krótka, ale bardzo inspirująca wizyta. Włosi pokazali nam ciekawe technologie i rozwiązania stosowane w procesie kształcenia, które mogą być wzorem także dla nas – powiedziała prof. Kosior-Kazberuk.

Rektor PB uczestniczyła także w pierwszym Forum Rektorów Uczelni Polskich i Tureckich, które odbyło się w Ankarze z inicjatywy Fundacji Perspektywy. Spotkanie z udziałem przedstawicieli polskiego i tureckiego ministerstwa nauki stworzyło przestrzeń do rozmów o nowych formach współpracy. – Współpraca uczelni polskich i tureckich trwa od wielu lat, ale brakowało systemowego podejścia, na przykład konkursów na wspólne projekty. To forum było okazją do zacieśnienia więzi i wytyczenia nowych ścieżek – zaznaczyła rektor PB.

Politechnika Białostocka posiada obecnie 62 umowy partnerskie z uczelniami tureckimi, a wsparcie ze strony ministerstw i ambasady otwiera możliwość jeszcze szerszej wymiany studentów, doktorantów i kadry akademickiej. (AJ)

