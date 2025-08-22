Home Wiadomości Politechnika Białostocka z dofinansowaniem na rozwój Uniwersytetu Europejskiego Across

22 sierpnia, 2025

Politechnika Białostocka z dofinansowaniem na rozwój Uniwersytetu Europejskiego Across

Dwie kobiety w niebieskich marynarkach stoją na tle niebieskiej ścianki z logo III Forum Uniwersytetów Europejskich we Wrocławiu i wskazują na nazwę swojego sojuszu ACROSS. Od lewej: Agata Mannino, główna koordynatorka projektu ACROSS i dr hab. inż. Dorota Krawczyk, koordynatorka projektu ACROSS w PB
Politechnika Białostocka otrzyma blisko 1,5 mln zł dofinansowania z programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Wsparcie Uniwersytetów Europejskich”. Dzięki tym środkom uczelnia zrealizuje projekt „Wspólnie ku doskonałości – Politechnika Białostocka w działaniach sojuszu Across – PBAcross”, który zakłada m.in. rozwój wymiany naukowej i międzynarodowej współpracy akademickiej.

Projekt obejmuje mobilności kadry i studentów, szkołę letnią, konferencję naukową oraz wspólne publikacje z uczelniami partnerskimi. Z nowej oferty skorzysta 68 nauczycieli akademickich PB, 16 z uczelni partnerskich oraz 48 studentów. Do 2027 roku zaplanowano także 24 staże naukowe, 18 wizyt studyjnych i opracowanie 30 pakietów dydaktycznych.

Sojusz Across – European University for Cross-Border Knowledge Sharing to sieć dziesięciu uczelni zlokalizowanych w miastach przygranicznych Europy. W jego skład, oprócz Politechniki Białostockiej, wchodzą m.in. uniwersytety z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Słowenii, Rumunii, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny oraz instytucja stowarzyszona ze Lwowa.

Współpraca w ramach sojuszu ma na celu umiędzynarodowienie kształcenia, wzmacnianie kompetencji akademickich i budowanie wspólnych wartości europejskich. (red.)

