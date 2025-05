Inkluzywność i równość na uczelni. Debata na Politechnice Białostockiej w projekcie ACROSS

29 maja, 2025

Na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyła się debata poświęcona inkluzywności i równości w społecznościach akademickich. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli kadry naukowej, administracji oraz studentów. Wspólnym mianownikiem rozmów była dostępność, otwartość i wzajemny szacunek – wartości, które stanowią fundament międzynarodowego projektu Uniwersytet Europejski ACROSS.

Studenci i pracownicy w auli Wydziału Inżynierii Zarządzania, fot. A. Jakuć

– Inkluzywność i równość to nie tylko reagowanie na przejawy dyskryminacji. To przede wszystkim budowanie przestrzeni, w której każdy czuje się bezpiecznie i ma równe szanse na rozwój – podkreślała współorganizatorka debaty, dr hab. inż. Joanna Mystkowska, prof. PB. – Chcemy, by każda osoba – niezależnie od sprawności, pochodzenia czy życiowej sytuacji – miała dostęp do wszystkich aktywności uczelni.

Z ramienia Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami głos zabrał Tomasz Jastrzębski, który zwrócił uwagę na skalę wyzwań infrastrukturalnych. – Dziś rozstrzygamy postępowanie na wykonawcę modernizacji ciągów komunikacyjnych na kampusie głównym. Sukcesywnie poprawiamy dostępność naszych budynków, choć wiele z nich powstało w czasach, gdy nie uwzględniano potrzeb osób z niepełnosprawnościami – tłumaczył.

Aleksandra Kniaź, studentka i sportsmenka, opowiadała o swoim doświadczeniu studiowania na PB. – Czuję się tutaj świetnie. Politechnika dba o osoby z różnymi potrzebami. Mam wsparcie w AZS-ie, pomoc w organizacji zajęć, a Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami działa sprawnie – mówiła.

O tym, że projekt ACROSS stawia na równość i dostępność, przypomniała ponownie prof. Joanna Mystkowska: – W ramach projektu skupiamy się na włączaniu różnych grup do życia akademickiego, m.in. osób łączących życie zawodowe z prywatnym czy posiadających szczególne potrzeby. To dziś jeden z priorytetów Unii Europejskiej.

Dr inż. Romuald Ziółkowski, współorganizator debaty, wskazywał na wartość międzynarodowej współpracy. – Naszym zadaniem jest dzielenie się dobrymi praktykami z partnerami w ramach ACROSS i wdrażanie sprawdzonych rozwiązań. Przygotowaliśmy m.in. plan równości płci. Wierzę, że w zakresie dostępności i równości podnosimy poprzeczkę – podsumował.

Głos zabrała też dr inż. Żaneta Anna Mierzejewska z Wydziału Mechanicznego PB , która mówiła o potrzebie elastyczności uczelni wobec pracowników-rodziców. – Jest to rzeczywiście bardzo trudne zadanie, żeby być jednocześnie dobrym rodzicem i dobrym pracownikiem. Uważam, że miejsce pracy, w którym aktualnie się znajduję, jest jednym z najlepszych, jakie mogą sobie wymarzyć do tego, żeby kontynuować pracę, ale też jednocześnie realizować się jako mama – tłumaczyła.

Dr Joanna Szydło, pełnomocnik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji Politechniki Białostockiej, zauważyła, że jednym z największych wyzwań jest świadomość. – Często myślimy, że dyskryminacja nas nie dotyczy. Tymczasem czujność, zrozumienie i edukacja to kluczowe elementy budowania równego środowiska akademickiego – mówiła. Dodała też: – Zdarzają się zgłoszenia trudnych spraw, ale staramy się działać dyskretnie i skutecznie. Najważniejsze, by każda osoba czuła, że może liczyć na wsparcie.

– To nas bardzo ważne, żeby każda osoba niezależnie od tożsamości, pochodzenia, stanu zdrowia, orientacji, światopoglądu czy statusu społeczno-ekonomicznego miała równe szanse w dostępie do edukacji, uczestniczenia w życiu społeczności akademickiej, jak i rozwoju osobistego i takiego zawodowego – podsumowała dr Szydło. (AJ)

Posłuchaj relacji z debaty pt. „Inkluzywność i równość w społecznościach akademickich”.