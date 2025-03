Erasmus Days – studenci Politechniki Białostockiej dowiadywali się jak połączyć studiowanie z podróżowaniem

5 marca, 2025

Erasmus Days, fot. Dariusz Piekut Erasmus Days, fot. Dariusz Piekut

Studiowanie i podróżowanie można połączyć. Studenci Politechniki Białostockiej dowiadywali się jak to zrobić na Erasmus Days. Na każdym wydziale uczelni były spotkania z pracownikami Działu Współpracy i Obsługi Umów Międzynarodowych, koordynatorami ds. Erasmusa i studentami, którzy zapewniali, że wymiana międzynarodowa to przygoda życia.

Studenci do dyspozycji mają 12 miesięcy na każdym toku studiów, które mogą wykorzystać na wyjazd półroczny, dwumiesięczne praktyki lub krótkoterminowe wymiany.

– Ja zdecydowanie chciałbym pojechać i myślę, że to zrobię. Byłem już w Portugalii, myślę, że bym wybrał podobnie, może Hiszpania. Byłem w Porto i było niesamowicie. Ludzi, których poznałem, także klimat, który tam panuje w czasie zimy, jest dużo cieplej niż w Polsce. To taka nowa przygoda, wychodzenie ze strefy komfortu, poznawanie ludzi z różnych części świata. Byłem w Ostrawie, było naprawdę fajnie, spędziłem tam super czas. Jeśli chodzi o znajomości, studia, więc mogę każdemu to polecić – mówią studenci, którzy wrócili z Erasmusa.

Erasmus Days odbywa się w Politechnice Białostockiej dwa razy w roku, tuż przed rozpoczęciem rekrutacji na wyjazd.

– Dosyć intensywne są za nami te trzy dni, natomiast bardzo się cieszymy ze wszystkich przeprowadzonych rozmów i z pytań, które zadawali nam studenci. Pytali na które uczelnie warto wyjechać, kiedy zaczyna się rekrutacja oraz czy matura, poziom rozszerzony zwalnia z testu językowego. Najlepiej nam się współpracuje oczywiście z Portugalią, Hiszpanią i Włochami i do tych faktycznie państw najwięcej osób wyjeżdża. Tam mamy też najwięcej umów i studenci też nie narzekają z zaliczeniami przedmiotów – tłumaczy Natalia Ziółkowska z Działu Współpracy i Obsługi Umów Międzynarodowych.

Rekrutacja na wyjazd na semestr zimowy w roku akademickim 2025/2026 rozpocznie się 11 marca na platformie USOSweb. (hk)

Relacja Hanny Kość:

Czytaj także:

Drugi dzień Erasmus Days w Politechnice Białostockiej. Studenci dowiadują się jak wyjechać na wymianę

Erasmus Days w Politechnice Białostockiej. Studenci dowiadują się jak wyjechać na studia za granicę