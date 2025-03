Drugi dzień Erasmus Days w Politechnice Białostockiej. Studenci dowiadują się jak wyjechać na wymianę

4 marca, 2025

Erasmus Days, fot. Dariusz Piekut Erasmus Days, fot. Dariusz Piekut

Drugi dzień Erasmus Days w Politechnice Białostockiej to kolejna okazja do przekonania się, że wymiana międzynarodowa i studiowanie za granicą daje duże możliwości.

Przekonany o tym jest Kacper Zieliński, student na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku, któremu marzy się wyjazd do Hiszpanii.

– Na pewno zawodowo ciekawie będzie to wyglądało w przyszłym CV. Kwalifikacji językowych nabędę poprzez takie rozmawianie na co dzień w języku angielskim. Nowych ludzi poznam, nową kulturę. Będą to wspomnienia na całe życie. Raz się jest młodym, raz się jedzie na Erasmusa, jeśli jest taka możliwość i uczelnie pieniężnie nas wspomaga, więc myślę, że to fajne doświadczenie będzie – mówi Kacper Zieliński.

Studenci na wyjazd otrzymują stypendium w wysokości od 600 do 820 euro miesięcznie w zależności od państwa, do którego pojadą.

– Sporo osób podchodzi do stoisk, więc mam nadzieję, że efekt będzie taki, że równie dużo aplikacji do nas wpłynie. Studenci oczywiście pytają o kwalifikacje językowe, o to czy poradzą sobie językowo na wyjeździe. Kwestie finansowe ich interesują i kwestie tego, czy będą przepisane przedmioty, czy nic nie stracą, jeśli wyjadą na semestr na zagraniczną uczelnię – tłumaczy Magdalena Kadłubowska z Działu Współpracy i Obsługi Umów Międzynarodowych.

Erasmus Days w Politechnice Białostockiej potrwają do środy (05.03) i odbędą się na Wydziale Elektrycznym i Mechanicznym. (hk)

