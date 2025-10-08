Student Politechniki Białostockiej Tomasz Łaszczuk dwukrotnie nagrodzony w konkursie „Dyplom z Archicadem”

8 października, 2025

fot. Julia Michałowska fot. Julia Michałowska

Tomasz Łaszczuk, student Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, zdobył dwie nagrody w prestiżowym konkursie WSC Dyplom z Archicadem. Jego projekt pt. „Muzejon. Muzeum pamięci Romów” został wyróżniony w kategorii pracy dyplomowej inżynierskiej oraz zdobył nagrodę publiczności w internetowym głosowaniu. W plebiscycie internautów na Instagramie projekt Tomasza Łaszczuka otrzymał 373 głosy, zyskując uznanie zarówno jury, jak i szerokiej publiczności.

Projekt Muzejon. Muzeum Pamięci Romów - wizualizacja. Autor: T Zdjęcie 1 z 7 Projekt Muzejon. Muzeum Pamięci Romów - wizualizacja. Autor: Tomasz Łaszczuk

„Muzejon” – projekt poświęcony pamięci społeczności Romów

Nagrodzona praca dyplomowa Tomasza Łaszczuka poświęcona jest społeczności Romów z miejscowości Szepietowo, gdzie przed II wojną światową istniało osiedle zwane „Postrojki” – obóz cygański. Projekt jest próbą odbudowania pamięci o miejscu, po którym nie zachował się żaden materialny ślad.

– Inspiracją mojej pracy była historia z rodzinnego miasta Szepietowa, gdzie podczas II wojny światowej Niemcy zorganizowali getto cygańskie – wyjaśnia autor projektu.

Projekt „Muzejon. Muzeum pamięci Romów” łączy architekturę, historię i symbolikę. Forma budynku nawiązuje do cygańskich namiotów, a jego układ urbanistyczny odtwarza obrysy dawnych zabudowań. W centrum założenia znalazł się budynek wpisany w okrąg złożony z 16 promieni, inspirowany flagiem romskim. Zastosowane zielone dachy symbolizują związek Romów z naturą i prostotą życia.

Sukces studenta Politechniki Białostockiej w ogólnopolskim konkursie

Projekt Tomasza Łaszczuka został wybrany do finału spośród 200 prac dyplomowych z całej Polski. Jury doceniło zarówno jego wartość artystyczną i społeczną, jak i oryginalne rozwiązania architektoniczne.

Praca powstała pod opieką prof. dr. hab. inż. arch. Jerzego Uścinowicza, Kierownika Katedry Architektury Kultur Lokalnych na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

Finał 8. edycji konkursu Dyplom z Archicadem odbył się 3 października w siedzibie Oddziału Warszawskiego SARP przy ulicy Foksal w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło studentów, wykładowców i przedstawicieli branży architektonicznej z całego kraju.

(pc)