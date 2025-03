Erasmus Days w Politechnice Białostockiej. Studenci dowiadują się jak wyjechać na studia za granicę

3 marca, 2025

Wymiana międzynarodowa to dla studentów szansa na rozwój – tak uważają zarówno studenci, którzy na Erasmusie byli, jak też wykładowcy uczelni. Aby zachęcać do wyjazdów i informować o zbliżającej się rekrutacji Politechnika Białostocka zorganizowała Erasmus Days.

Na każdym wydziale uczelni będzie stoisko pracowników z Działu Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych, a także spotkania z koordynatorami ds. Erasmusa oraz indywidualne rozmowy ze studentami, którzy na wymianie studenckiej już byli.

– Spędziłam dwa semestry w Almerii w Hiszpanii. Pierwszy tydzień, czy dwa były dość trudno, ponieważ nowe otoczenie, nowy kraj, nowi ludzie, ale z czasem już człowiek się przystosuje. Wszystko zaliczyłam, nauczyciele byli bardzo wyrozumiali, wybrałam przedmioty, na których zarówno po hiszpańsku i po angielsku były zajęcia i nie miałam na zajęciach styczności z innymi Erasmusami, tylko z Hiszpanami. I oni, widząc nowe twarze, sami podchodzą, sami się pytają, sami chcą pomóc w aklimatyzacji – mówi Anita Jurkowska, studentka na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

Rekrutacja na wyjazd w ramach Erasmusa będzie od 11 do 29 marca w systemie USOSweb. – Studenci składają wniosek o wyjazd w USOSweb, wybierają trzy uczelnie, na które chcą wyjechać. Do wyboru jest sto kilkadziesiąt uczelni w całej Unii Europejskiej, ale najbardziej popularnymi kierunkami u nas są Portugalia, Włochy, Hiszpania, ale studenci mogą również wyjechać do Bułgarii, Chorwacji, czy Niemiec. Różne kierunki są dostępne, także nic tylko sprawdzać, przeglądać i zastanawiać się, do której uczelni składać papiery – zachęca Natalia Ziółkowska z Działu Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych Politechniki Białostockiej.

Erasmus Days w poniedziałek (03.03) są na Wydziale Informatyki i Wydziale Architektury, we wtorek (04.03) będą na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz Inżynierii Zarządzania, a w środę (05.03) więcej o wymianie studenckiej będzie można się dowiedzieć na Wydziale Elektrycznym i Mechanicznym. (hk)

