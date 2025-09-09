Nowa przestrzeń dla sztuki. W październiku na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej odbędzie się Art Białystok – Targi i Forum Sztuki

9 września, 2025

Art Białystok – Targi i Forum Sztuki, fot. Hanna Kość Art Białystok – Targi i Forum Sztuki, fot. Hanna Kość

Art Białystok – Targi i Forum Sztuki to nowe przestrzeń na mapie kulturalnej Polski, która odbędzie się w Białymstoku. Przez trzy dni hala Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej zamieni się w arenę sztuki: z ponad 40 stoiskami artystów, wykładami, panelami, spotkaniami i emocjami, które sztuka daje.

Art Białystok to dwutorowo działania. Będą to targi sztuki, na których będzie można uzupełnić swoje kolekcje. Równolegle będzie również forum, czyli rozmowy o współczesnej sztuce, architekturze czy artystycznej edukacji.

– Uważamy, że sztuka w Białymstoku jest trochę pomijana i niedoceniana, a sztuka ma bardzo duży wpływ na kształtowanie tożsamości miasta, regionu, jak też naszej osobowości. Sztuka pobudza w nas pozytywne emocje. My chcemy promować i pokazywać wolną sztukę, jej różnorodność, dlatego pokazujemy artystów z Podlasia, z Białegostoku, jak też z całej Polski – mówi Janusz Żabiuk, organizator Art Białystok z Fundacji Marchand.

Hala Wydziału Architektury Politechnice Białostockiej, gdzie odbędzie się Art Białystok, to przestrzeń, w której będzie można zobaczyć takie dziedziny sztuki jak malarstwo, fotografia, instalacja, sztuka cyfrowe, czy nowe media.

– Sztuka jest potrzebna nauce, sztuka jest potrzebna technice, sztuka jest potrzebna każdemu z nas w codziennym funkcjonowaniu. Promujemy twórczość artystów, którzy pracują w Instytucie Sztuki Politechniki Białostockiej, ale promujemy też twórczość naszych studentów i absolwentów, promujemy twórczość artystek i artystów spoza naszej społeczności, bo upatrujemy w tym wielką wartość – dodaje prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Art Białystok – Targi i Forum Sztuki odbędzie się 10 do 12 października. Wydarzenie realizowane jest we współpracy z Instytutem Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, którego kadra naukowa i artystyczna od lat wspiera rozwój kultury i twórczości w regionie. (hk)

Relacja Hanny Kość: