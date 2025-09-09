Home Wiadomości Polska zamyka granicę z Białorusią. Wstrzymany też ruch kolejowy w Kuźnicy

Wiadomości

9 września, 2025

Polska zamyka granicę z Białorusią. Wstrzymany też ruch kolejowy w Kuźnicy

Słupek graniczny źródło: MSWiA
Premier Donald Tusk ogłosił we wtorek, że Polska zamknie wszystkie przejścia graniczne z Białorusią, w tym przejścia kolejowe, w tym kluczowe w Kuźnicy. Decyzja wejdzie w życie w nocy z czwartku na piątek, o godzinie 24:00, w związku z rozpoczynającymi się w piątek manewrami wojskowymi Zapad 2025.

 

Dlaczego granica zostanie zamknięta?

Manewry Zapad odbędą się na terytorium Białorusi, tuż przy granicy z Polską, i mają charakter ofensywny. Jak podkreślił premier, ich celem jest m.in. Przesmyk Suwalski, strategiczny obszar łączący Polskę z Litwą i oddzielający Białoruś od rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego.

Tusk zaznaczył, że ćwiczenia te oraz inne prowokacyjne działania ze strony Rosji i Białorusi stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.

Szczegóły zamknięcia granicy

  • Granica zostanie zamknięta w nocy z 11 na 12 września o północy,

  • Zamknięcie obejmie wszystkie przejścia drogowe, piesze oraz kolejowe,

  • Szczególnie dotknięte będą połączenia kolejowe w Kuźnicy, ważne dla transportu towarowego.

Skutki dla transportu i handlu

Decyzja o zamknięciu granicy będzie miała wpływ na międzynarodowy ruch transportowy i handel. Przewoźnicy korzystający z przejścia kolejowego w Kuźnicy mogą spodziewać się opóźnień lub konieczności zmiany tras przewozu towarów.

(pc)

