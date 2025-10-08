Home Wiadomości Jak wykorzystać potencjał absolwentów programu Erasmus+ do promocji wymiany międzynarodowej zastanawiano się w Politechnice Białostockiej

Wiadomości

8 października, 2025

Jak wykorzystać potencjał absolwentów programu Erasmus+ do promocji wymiany międzynarodowej zastanawiano się w Politechnice Białostockiej

Doświadczenie, które łączy – spotkanie alumni, fot. Hanna Kość
Absolwenci i ich potencjał w rozwoju sieci akademickich był głównym tematem konferencji „Doświadczenie, które łączy – spotkanie alumni w budowanie wspólnoty Erasmus+”. W Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej przedstawiciele biur współpracy międzynarodowej i biur karier wymieniali się doświadczeniami, tak aby wypracować inicjatywę skierowaną do osób, które uczestniczyły w wymianie międzynarodowej.

 

Wiele uczelni ma programy skierowane do swoich absolwentów, które pokazują, że utrzymywanie kontaktów daje dużo korzyści. 

– My chcielibyśmy stworzyć takie programy dla Erasmusów i to nie chodzi tylko o studentów, ale także pracowników, czyli nawet jeżeli przyjeżdżają nauczyciele i profesorowie na uczelnię, to oni też mogą być fajną wizytówką tego, jak fajny jest Erasmus – mówi Katarzyna Kochaniak, specjalistka z Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Białystok, które zorganizowało spotkanie.

Na spotkaniu swoimi doświadczeniami z programów dla absolwentów podzielili się przedstawiciele Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Medycznego.

– W Politechnice Białostockiej mamy kartę absolwenta, realizujemy filmiki, które opisują różnorodne zawody, jakie nasi absolwenci wykonują, mamy również takie inicjatywy jak gala honorowego absolwenta, które mają na celu pokazanie, że mamy świetnych absolwentów, którzy chcą z nami współpracować. To się jak najbardziej łączy się to z programem Erasmus z tego względu, że są różne projekty i właśnie skupiamy się, aby taki projekt w przyszłości napisać i go zrealizować – dodaje Eliza Masalska z Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej.

Zarówno przedstawiciele Politechnika Białostocka, jak i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, podkreślali, że absolwenci są wizytówką uczelni, dlatego programy integrujące i rozwijające sieci akademickie są bardzo ważne. (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

 

