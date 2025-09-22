W Białymstoku powstanie Centrum Medycyny Nowej Generacji. Będzie to nowy wymiar profilaktyki i diagnostyki w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

22 września, 2025

Podpisanie umowy na dofinansowanie Centrum Medycyny Nowej Generacji, źródło: UMWP

Centrum Medycyny Nowej Generacji powstanie w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Inwestycja pozwoli prowadzić badania i terapie spersonalizowane m.in. w zakresie żywienia, metabolizmu czy aktywności fizycznej. W poniedziałek (22.09) podpisano umowę na dofinansowanie nowego miejsca. Wartość inwestycji to blisko 52 miliony złotych, z czego ponad 47 milionów pochodzi z funduszy unijnych.

Centrum ma połączyć badania podstawowe z praktyką kliniczną i opracowywać spersonalizowane metody profilaktyki i leczenia, dopasowane do indywidualnych cech pacjentów, takich jak ich profil metaboliczny czy genomowy. Projekt zakłada również stworzenie nowej infrastruktury badawczej i zakup zaawansowanej aparatury.

– To jest centrum, które ma w sobie połączyć badania podstawowe z badaniami klinicznymi. Ma pokazać, że wyniki badań podstawowych można bezpośrednio wykorzystać u pacjentów, ale także u osób zdrowych po to, by zapobiec występowaniu pewnym chorobom – mówi prof. Marcin Moniuszko, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W ramach projektu powstaną m.in. laboratoria dietetyki precyzyjnej oraz instytut medycyny precyzyjnej, który umożliwi indywidualne podejście do pacjenta zarówno w leczeniu, jak i profilaktyce. – W ramach tego projektu powstanie też laboratorium badań funkcjonalnych. Będzie to rzeczywiście laboratorium do badań, na przykład efektów działania, nie tylko leków, ale też różnych składników takich, które występują w żywności, też surowców roślinnych, oprócz tego badania efektu wpływu na zdrowie, też badania metabolizmu, badania potencjalnej toksyczności – tłumaczy prof. Katarzyna Socha, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem gospodarczym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Centrum Medycyny Nowej Generacji ma powstać do marca 2028 roku i będzie otwarty dla mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego. (hk)