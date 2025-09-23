Poznaj potencjał białostockich uczelni na Salonie Maturzystów Perspektywy 2025

23 września, 2025

2024-09-26-Salon-Maturzystów-Warszawa-fot-Dariusz-Piekut 2024-09-26-Salon-Maturzystów-Warszawa-fot-Dariusz-Piekut

Podlaskie uczelnie, a w tym Politechnika Białostocka będą we wtorek (23.09) prezentować swój potencjał na Białostockim Salonie Maturzystów Perspektywy 2025. Targi edukacyjne są skierowane przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych, ale też nauczycieli, doradców zawodowi i rodziców.

Z przedstawicielami uczelni będzie można porozmawiać o wyborze kierunku, specjalności, rozwijaniu pasji oraz studiach, które są gwarancją zdobycia wiedzy i umiejętności cenionych przez pracodawców. Natomiast od ekspertów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dowiedzieć się jak przygotować do przyszłorocznego egzaminu maturalnego.

Na Białostockim Salonie Maturzystów Perspektywy 2025 Politechnika Białostocka zaprezentuje 32 kierunki studiów, inżynierskich i licencjackich, zasady rekrutacji, warunki zamieszkania w akademikach, formy wsparcia finansowego studentów, możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań w kołach naukowych i sekcjach sportowych, konkursy, w których można wygrać indeks na studia, udział w rogramie Erasmus+ i studiach w uczelniach partnerskich Politechniki Białostockiej, które rozlokowane są na całym świecie.

Białostocki Salon Maturzystów odbędzie się we wtorek (23.09) na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy Ciołkowskiego od 9:00 do 15:00. (red.)