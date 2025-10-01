Dr hab. Krzysztof Sychowicz nowym dyrektorem IPN w Białymstoku

1 października, 2025

Dr hab. Krzysztof Sychowicz objął stanowisko dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku. Fot. IPN Dr hab. Krzysztof Sychowicz objął stanowisko dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku. Fot. IPN

Od 1 października 2025 r. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku ma nowego dyrektora. Funkcję objął dr hab. inż. Krzysztof Sychowicz, profesor Akademii Łomżyńskiej i wieloletni pracownik białostockiego IPN.

Krzysztof Sychowicz ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim, a stopień doktora uzyskał w 2001 r. na tej samej uczelni. W 2014 r. obronił habilitację na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przedstawiając pracę na temat polityki władz komunistycznych wobec Kościołów i związków wyznaniowych w województwie białostockim.

Od początku kariery związany był z edukacją i nauką – uczył w szkołach średnich i na uczelniach, m.in. w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Społeczno-Humanistycznego. Od lat jest profesorem Akademii Łomżyńskiej.

Praca w Instytucie Pamięci Narodowej

Z Oddziałem IPN w Białymstoku związany jest od 2001 roku. Kierował Referatem Badań Naukowych, Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych, a w latach 2017–2025 był naczelnikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych.

Nowy dyrektor specjalizuje się w historii powojennej Polski północno-wschodniej. Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. monografii „Urząd Bezpieczeństwa w Łomży – powstanie i działalność (1944–1956)” czy „NSZZ Solidarność w województwie łomżyńskim (1980–1981)”.

Aktywność społeczna

Krzysztof Sychowicz angażował się także w działalność społeczną – był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Zasiadał w Radzie Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, a także pełnił funkcję radnego miasta Łomża.

Zmiany kadrowe w IPN

Nowy dyrektor zastąpił dr. Marka Jedynaka, który kierował białostockim oddziałem IPN przez ostatnie lata. Marek Jedynak objął stanowisko dyrektora Biura Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. (red.)

