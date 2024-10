Wojenne losy Polaków. Białostocki IPN zaprezentował program STRATY.PL

Straty.pl to internetowa odsłona realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej programu 'Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką’. Archiwiści IPN od początku programu do bazy wprowadzili ponad 5 i pół miliona nazwisk osób, które zginęły lub były ofiarami represji w trakcie drugiej wojny światowej.

– Każdy może wejść na stronę www.straty.pl, sprawdzić czy jego krewny w tej bazie funkcjonuje, jeżeli nie, zapraszamy do kontaktu z nami, byśmy mogli wspólnie tę bazę uzupełnić, by to był nie tylko pomnik imiennych ofiar drugiej wojny światowej, ale też by to było znakomite kompendium do pracy dla naukowców, regionalistów, genealogów, ale też repozytorium danych dla rodzin, które szukają informacji, o osobach, z którymi urwał się kontakt podczas pożogi wojennej – mówi dyrektor białostockiego oddziału IPN – doktor Marek Jedynak.