Naukowcy mogą uzyskać wsparcie finansowe i merytoryczne do skomercjalizowania swoich badań w konkursie „PB Ekspres do Innowacji”

6 kwietnia, 2025

Źródło: Politechnika Białostocka Źródło: Politechnika Białostocka

70 tys. zł mogą otrzymać naukowcy Politechniki Białostockiej na skomercjalizowanie swoich badań naukowych. Do 20 kwietnia trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu „PB Ekspres do Innowacji”.

W pierwszej turze konkursu wprowadzono na rynek m.in. aplikację mobilna służąca rozwojowi turystyki, projekty związane z rehabilitacją, czy rozwiązania technologiczne dotyczące wolniejszego psucia się produktów spożywczych.

– Chodzi nam o to, żeby jak najwięcej pomysłów, projektów, analiz, czy badań przerzuciło się na działania komercyjne. W ramach pierwszej edycji konkursu pojawiły się projekty, które dzisiaj stawiają już kolejne kroki w świecie komercyjnym, więc faktycznie to jest taki dobry start, ale to nie jest koniec. Ja liczę na to, że ten dobry start, te pierwsze wsparcie pokaże pewnego rodzaju drogę, zainteresuje podmioty zewnętrzne i być może skończymy na jakiejś kolejnej turze inwestycyjnej wejścia kapitałowego, który już będzie dziesięciokrotnie większe – mówi dr Łukasz Siemieniuk z Wirtualnego Akceleratora Komercjalizacji Politechniki Białostockiej.

Zespół projektowy, który złoży wniosek, będzie miał szansę na uzyskanie wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych, dodatkowych testów laboratoryjnych oraz analiz mających na celu dostosowanie wyników badań do potrzeb rynku. Wsparcie obejmuje również koszty związane z ochroną własności intelektualnej. Wszelkie informacje i zgłoszenia do konkursu są na stronie internetowej Wirtualnego Akceleratora Komercjalizacji Politechniki Białostockiej. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr Łukaszem Siemieniukiem z Wirtualnego Akceleratora Komercjalizacji Politechniki Białostockiej: