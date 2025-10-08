Art Białystok – Targi i Forum Sztuki. Trzy dni inspiracji na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej

8 października, 2025

Janusz Żabiuk, fot. Hanna Kośź Janusz Żabiuk, fot. Hanna Kośź

To będzie nowa przestrzeń dla sztuki w Białymstoku. W piątek (10.10) na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej rozpocznie się Art Białystok – Targi i Forum Sztuki. Przez trzy dni będzie można zobaczyć prace ponad pięćdziesięciu artystów z Podlasia, jak i całej Polski, spotkać ich osobiście oraz wziąć udział w rozmowach o sztuce.

Art Białystok to dwutorowe działania. Będą to targi sztuki, na których będzie można uzupełnić swoje kolekcje, jak również spotkać artystów, wśród których nie zabraknie osób związanych z Instytutem Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Równolegle będzie również forum, czyli rozmowy o współczesnej sztuce, architekturze czy artystycznej edukacji.

– Naszą ideą jest, aby promować sztukę podlaską, sztukę białostocką, ale także promować sztukę ogólnie na Podlasiu. W podlaskich artystach drzemie bardzo duży potencjał i trzeba to pokazać dalej, ale też trzeba motywować, trzeba integrować, a to się zadzieje, jeżeli tą sztukę też sprowadzimy do Białegostoku. Uważam, że środowisko artystów i odbiorców tych artystów potrzebowało dużego wydarzenia na skalę ogólnopolską – mówi Janusz Żabiuk z Fundacji Marchand, organizator Art Białystok.

Wernisaż inaugurujący Art Białystok – Targi i Forum Sztuki odbędzie się w piątek (10.10) o 18:00 w Hali Architektury przy ul. Sosnowskiego. Targi i forum potrwają do niedzieli (12.10). Szczegóły i program jest na stronie internetowej: artbialystok.pl. Partnerami Art Białystok są: Województwo Podlaskie, Miasto Białystok i Politechnika Białostocka. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Januszem Żabiukiem z Fundacji Marchand, organizatorem Art Białystok: