Dobry Kierunek: Turystyka i rekreacja. Emilia Nowosada opowiada z swoich studiach

Tym razem w audycji „Dobry Kierunek” Radia AKADERA, Adam Jakuć rozmawia z Emilią Nowosada, studentką III roku turystyki i rekreacji na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Emilia dzieli się swoimi doświadczeniami, które mogą zainspirować wszystkich, którzy myślą o karierze w branży turystycznej.

Posłuchaj audycji Dobry kierunek : turystyka i rekreacja.

Fascynacja podróżami

Emilia Nowosada już jako dziecko uwielbiała podróże. Jak wspomina, pierwsze wycieczki z rodziną odbywała po Polsce, zarówno nad morze, jak i w góry. Obecnie ma na koncie podróże do kilkunastu krajów w Europie, w tym do Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Chorwacji i Albanii. To zamiłowanie do odkrywania nowych miejsc popchnęło ją do wyboru kierunku turystyka i rekreacja, dzięki czemu może rozwijać się w dziedzinie, która sprawia jej ogromną przyjemność i daje satysfakcję.

Studia na kierunku turystyka i rekreacja

Podczas audycji Emilia dzieli się swoimi wrażeniami z trzech lat studiowania na Politechnice Białostockiej. Jej zdaniem program studiów jest niezwykle ciekawy i daje wiele praktycznych umiejętności, takich jak zarządzanie wydarzeniami i obsługa ruchu turystycznego. Studenci mają okazję uczestniczyć w zajęciach organizowanych w muzeach, obiektach rekreacyjnych oraz centrach sportowych, co pozwala im poznać branżę „od kuchni” i przygotować się do pracy z turystami.

Dodatkowym atutem są wyjazdy zagraniczne, takie jak program Erasmus, w ramach którego Emilia przebywała w Portugalii. Tam miała okazję opracować kompleksowy plan dla biura podróży, obejmujący obsługę klientów i zarządzanie kosztami. Jak przyznaje, takie doświadczenia przygotowują do pracy w dynamicznej branży turystycznej i uczą podejmowania ważnych decyzji.

Perspektywy zatrudnienia po turystyce i rekreacji

Jakie są możliwości zawodowe dla absolwentów turystyki i rekreacji? Emilia zaznacza, że po ukończeniu studiów bez problemu można znaleźć pracę w biurach podróży, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ukończenie kursu pilota wycieczek daje dodatkowe kompetencje, a odbycie praktyk już na studiach zwiększa szanse na szybkie zatrudnienie. Sama Emilia miała okazję pracować w biurze podróży, gdzie po praktykach zaoferowano jej zatrudnienie. Praca pilota, przewodnika czy organizatora wycieczek to tylko niektóre z dostępnych możliwości, a dla tych, którzy mają aspiracje przedsiębiorcze, istnieje także opcja założenia własnego biura podróży.

Projekty na uczelni

Studenci turystyki i rekreacji na Politechnice Białostockiej mają dostęp do licznych zajęć dodatkowych i warsztatów, które pozwalają im rozwijać zainteresowania. Emilia aktywnie działa w kole naukowym „Obieżyświat”, gdzie angażuje się w organizację wydarzeń turystycznych i rekreacyjnych. Na pierwszym roku miała okazję stworzyć własny projekt szlaku turystycznego po Białymstoku, co pozwoliło jej na kreatywne podejście do lokalnej historii i wielokulturowości.

Cenne wskazówki dla przyszłych studentów turystyki i rekreacji

Emilia doradza młodym ludziom, by rozważyli wybór turystyki i rekreacji, jeśli są otwarci na świat, lubią kontakt z ludźmi i potrafią dobrze organizować czas. Przydatne będą również zdolności artystyczne, np. przy tworzeniu materiałów promocyjnych, oraz umiejętność zachowania spokoju w nieprzewidzianych sytuacjach. Jak zauważa, praca w turystyce to częste wyzwania związane z zarządzaniem kryzysowym, dlatego umiejętność szybkiego podejmowania decyzji jest kluczowa.

„Dobry Kierunek” to audycja, która pomaga młodym ludziom odkrywać różnorodne możliwości edukacyjne i ułatwia wybór idealnego kierunku studiów. Premiera programu w każdą sobotę o 13:15 na antenie Radia AKADERA. (AJ)

