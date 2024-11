Dobry kierunek: Elektrotechnika. Rozmowa z absolwentem Politechniki Białostockiej

2 listopada, 2024

Krzysztof Moczulski, absolwent elektrotechniki na Politechnice Białostockiej, fot. A. Jakuć

Tym razem w audycji „Dobry kierunek” Radia AKADERA Adam Jakuć rozmawia z Krzysztofem Moczulskim, absolwentem elektrotechniki na Politechnice Białostockiej, a obecnie studentem budownictwa. Krzysztof opowiada o swojej fascynacji elektryką, która zaczęła się jeszcze w technikum, oraz o praktycznych wyzwaniach i możliwościach, jakie otwierają się przed absolwentami elektrotechniki.

Posłuchaj audycji Dobry kierunek: Elektrotechnika.

Krzysztof wybrał elektrotechnikę po technikum świadomie – chciał rozwijać swoje umiejętności w obszarze elektryki. „Nie chciałem na tym poprzestać, chciałem dalej rozwijać swoje zainteresowanie szeroko pojętą elektryką, elektrotechniką, automatyką, elektroniką” – mówi. Na uczelni zetknął się z podejściem zupełnie innym niż w szkole średniej: angażujące laboratoria, praktyczne ćwiczenia i inspirujący prowadzący sprawiali, że każda kolejna lekcja odsłaniała nowe, pasjonujące aspekty tej dziedziny. „Prowadzący powodowali, że człowiek każdego dnia był coraz bardziej ciekawy tego, co jeszcze może się tutaj wydarzyć” – wspomina.

Krzysztof opowiada również, że praca z obwodami i prądem uczy nie tylko techniki, ale przede wszystkim szacunku dla zdrowia i życia. „Najważniejsze jest bezpieczeństwo, czyli nabranie szacunku do tego, że mówimy tu o medium innym niż woda – prąd to coś, czego nie widzisz, a czego należy się w pewnym sensie obawiać”. Zwraca uwagę, że elektrotechnika łączy nowe technologie z inżynierią i wymaga od studentów nie tylko wiedzy, ale też wyobraźni i gotowości do zgłębiania niewidocznych zjawisk.

Krzysztof podkreśla także szerokie możliwości kariery, jakie oferuje elektrotechnika. Absolwenci kierunku mogą odnaleźć się jako projektanci instalacji elektrycznych, inżynierowie budowy czy specjaliści od odnawialnych źródeł energii. „Po tym kierunku tak naprawdę są nieograniczone możliwości” – mówi Krzysztof. Jak przyznaje, znalazł pracę jeszcze przed ukończeniem studiów. „Musiałem wybierać, gdzie w końcu pójdę, bo ofert było naprawdę sporo” – podkreśla.

Na koniec rozmowy Krzysztof zachęca do wybrania elektrotechniki tych, którzy mają w sobie ciekawość i wyobraźnię: „Elektrotechnika jest dobra dla każdej osoby, która interesuje się fizyką. Przede wszystkim wyobraźnia, bo człowiek uczy się o czymś, czego nie widać”.

Audycji „Dobry Kierunek” można słuchać co sobotę o 13:15 na antenie Radia AKADERA. Polecamy ją tym, którzy chcą świadomie wybrać swoją drogę zawodową. (AJ)

