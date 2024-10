„Dobry Kierunek” odkrywa tajemnice logistyki – rozmowa z Adrianem Zembrzuskim

12 października, 2024

Adrian Zembrzuski, student logistyki na Politechnice Białostockiej, fot. A . Jakuć Adrian Zembrzuski, student logistyki na Politechnice Białostockiej, fot. A . Jakuć

W najnowszym odcinku audycji „Dobry Kierunek” w Radiu AKADERA, Adam Jakuć zabiera słuchaczy w świat, bez którego żadna firma nie mogłaby działać sprawnie – świat logistyki! Gościem programu jest Adrian Zembrzuski, student trzeciego roku logistyki na Politechnice Białostockiej, który z pasją opowiada o tym, jak działa logistyka, czym zajmuje się logistyk i dlaczego jest to zawód z przyszłością.

Posłuchaj audycji Dobry kierunek: Logistyka.

Logistyka – zawód na miarę XXI wieku

Adrian Zembrzuski podkreśla, że logistyka to coś więcej niż tylko transport czy magazynowanie. To złożony system, który zarządza całą drogą produktu – od fabryki, aż po dostarczenie do klienta. W audycji student wyjaśnia, że w logistyce nie ma miejsca na chaos. Liczy się precyzja, dobra organizacja, a czasem nawet odrobina zimnej krwi, zwłaszcza gdy na drodze pojawiają się niespodziewane przeszkody, takie jak awarie samochodów czy opóźnienia na granicach.

Zembrzuski mówi także o szerokim wachlarzu możliwości, jakie daje ten kierunek. Od planowania tras, przez zarządzanie flotą, aż po logistykę magazynową – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Mimo że logistyka kojarzy się głównie z transportem, to w grę wchodzą także aspekty zarządzania, ekonomii i nowoczesnych technologii.

Czy warto studiować logistykę?

Adrian Zembrzuski przekonuje, że warto. Dobry logistyk, z odpowiednim wykształceniem i zaangażowaniem, może liczyć na ciekawą i dobrze płatną pracę, szczególnie w większych firmach produkcyjnych i logistycznych. Sam Adrian wybrał logistykę, ponieważ już w technikum zdobył tytuł technika logistyka i czuł, że to dziedzina, w której chce się rozwijać. Jego przykład pokazuje, że droga od szkolnej ławki do stabilnej pracy w branży może być krótsza, niż się wydaje.

Podczas rozmowy student wspomina również o zajęciach na Politechnice Białostockiej, które są podzielone na teoretyczne wykłady i praktyczne ćwiczenia, umożliwiające studentom rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. Te praktyczne aspekty, takie jak planowanie tras czy zarządzanie magazynami, są kluczowe, aby młodzi logistycy mogli lepiej zrozumieć swoją przyszłą rolę w firmie.

Wnioski po audycji

Logistyka to dynamiczna i wymagająca dziedzina, która jednak oferuje wiele możliwości rozwoju. Jak podkreśla Adrian Zembrzuski, kluczem do sukcesu jest nie tylko odpowiednia wiedza, ale także zdolność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki i umiejętność zarządzania wieloma zadaniami jednocześnie. (AJ)