Konkurs „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec”. Uczniowie szkół średnich zaprojektowali innowacyjne pomysły

29 kwietnia, 2025

Nukolatek, fot. Hanna Kość

Proteza dłoni sterowana mięśniami przedramienia, optymalizacja hodowli krewetek czy inteligentna laska wspomagająca poruszanie się osób niewidomych – to tylko niektóre spośród 20 innowacji stworzonych przez uczniów szkół średnich w konkursie „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec”.

To już trzecia edycja rywalizacji organizowana w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia, której regionalny finał odbywa się dziś w Politechnice Białostockiej.

– Zaprojektowaliśmy inteligentną laskę dla osób niewidomych. Jest to urządzenie, które pomaga dla nich poruszać się w przestrzeniach miejskich i też wewnątrz pomieszczeń. Ma ono czujniki, które wykrywają przeszkody i kółeczko, które omija je automatycznie, także użytkownik może tylko iść do przodu, a laska sama poprowadzi do celu – mówi Hubert Muszyński z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. – Stworzyliśmy miernik elektryczny z dedykowaną aplikacją mobilną, który może w każdych warunkach mierzyć wodę. Mierzy on parametry takie jak pH, zmętnienie oraz temperaturę – tłumaczy Martyna Aleksiejszuk z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. – Przyjechaliśmy projektem EcoCheckFood. Projekt polega na badaniu ekożywności, czyli warzyw i owoców. Chcieliśmy zbadać to jedzenie, powiedzieć dlaczego ono jest lepsze – zapewnia Antoni Tolkien z Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku.

Uczniowie na realizację swoich projektów otrzymali po 10 tys. zł. Innowacje zakwalifikowane do regionalnego finały są z różnych dziedzin naukowych. – To są projekty naukowe, także tutaj są obszary z zarządzania, z ochrony środowiska, z budownictwa, z architektury, z mechaniki. Uczniowie sprawdzili się jako naukowcy realizujący projekt naukowy – mówi dr inż. Anna Olszewska z Wydziału Inżynierii Zarządzania, koordynatorka konkursu „NAUKOLATEK – Nastoletni Naukowiec”.

Zwycięscy z regionalnego etapu zaprezentują swój projekt w finale, który odbędzie się w 17 czerwca w Lublinie. (hk)

Zwycięskie projekty:

Porównanie modeli sztucznej inteligencji / Technikum Programistyczne InfoTech Stacja Badania Jakości Wody / Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku Proteza dłoni sterowana mięśniami przedramienia / Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku Inteligentna laska wspomagająca poruszanie się osób niewidomych z wykorzystaniem technologii sensorowych i sztucznej inteligencji / Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej Urządzenie do wykrywania cyklistów i motocyklistów z systemem automatycznego wzywania pomocy służb ratunkowych i pobliskich uczestników ruchu drogowego w sytuacji wypadku / Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

Relacja Hanny Kość: