W Białostockim Centrum Onkologii otwarto nowoczesną pracownię mikrobiologiczną

29 kwietnia, 2025

Pracownia mikrobiologiczna BCO, fot. Piotr Jakubiak Pracownia mikrobiologiczna BCO, fot. Piotr Jakubiak

W Białostockim Centrum Onkologii uruchomiono nową pracownię mikrobiologiczną oraz zakończono modernizację pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Placówka wzbogaciła się o dwa zaawansowane technologicznie analizatory – spektrometr masowy do błyskawicznej identyfikacji drobnoustrojów oraz aparat do badań genetycznych metodą multiplex PCR.

– Wprowadzamy do diagnostyki w Białostockim Centrum Onkologii metody spektrometry masowej i metody genetyki molekularnej. Praktycznie mówiąc, jest to skrócenie czasu diagnostyki takiej rutynowej z kilku dni do 50 minut i to jest ta duża rewelacja i duży postęp w diagnozowaniu pacjenta – mówi dr Roland Rółkowski, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Białostockiego Centrum Onkologii.

Nowoczesny sprzęt umożliwia szybkie i precyzyjne rozpoznanie mikroorganizmów w każdym rodzaju materiału klinicznego. To szczególnie ważne w przypadku pacjentów zagrożonych sepsą.

– Otwarcie takiej pracowni oznacza bezpieczeństwo leczenia. Oznacza to sytuację, w której pacjenci poddawani chemioterapii, radioterapii w procesie tego leczenia często ulegają różnym infekcjom, ponieważ odporność organizmu poprzez samo leczenie, a i też chorobę jest obniżona. Ta pracownia, ten sprzęt, który mamy, pozwala na szybszą identyfikację wirusa bądź bakterii, która spowodowała ten proces zapalny – dodaje prof. Ewa Sierko, kierownik Oddziału Radioterapii I Białostockiego Centrum Onkologii.

To kolejny krok w stronę poprawy jakości diagnostyki i bezpieczeństwa pacjentów w regionie. (pj)