Rozpoczął się Festiwalu Literackim Zebrane. To spotkania z literatami, pisarzami, ekspertami i autorami podcastów

23 września, 2025

Źródło: Festiwal Literacki Zebrane
Znani literaci, ale też autorzy chętnie słuchanych podcastów pojawiają się w tym tygodniu w Białymstoku na Festiwalu Literackim Zebrane. To już 16. edycja spotkań z pisarzami i ekspertami.

 

Pierwszym gościem był prof. Przemysławem Czaplińskim, we wtorek (23.09) będzie to Sylwia Czubkowska, dziennikarka i ekspertka w dziedzinie nowych technologii, a w kolejnych dniach: Tomasz Stawiszyński, Ziemowit Szczerek, Wit Szostak i Weronika Murek. W programie znalazł się także koncert – w czwartek (25.09) zagra Karolina Czarnecka.

Festiwal Literacki Zebrane organizuje Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów, a wszystkie spotkania odbywają się w klubie Zmiana Klimatu, wstęp na nie jak zawsze jest wolny. Rozmowy można także oglądać online. (red.)

 

