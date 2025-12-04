Akcja „Game Over”. Policjanci z białostockiego CBZC odegrali kluczową rolę w ogólnopolskiej operacji przeciwko pedofilom w sieci

4 grudnia, 2025

Zabezpieczone nośniki danych zawierające materiały pornograficzne z udziałem dzieci źródło: CBZC

Ponad 100 podejrzanych zatrzymanych, 600 tysięcy zabezpieczonych plików z materiałami CSAM i 37 tymczasowych aresztów – to efekty szeroko zakrojonej operacji „Game Over”, przeprowadzonej w drugiej połowie listopada przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. W akcję na ogromną skalę zaangażowani byli również policjanci z białostockiego wydziału CBZC, którzy po raz kolejny udowodnili, jak ważną rolę odgrywa Podlaskie w walce z cyberprzestępczością.

Białostoccy policjanci CBZC w ogólnopolskiej operacji „Game Over”

Działania prowadzone były równocześnie w wielu regionach Polski. W operacji uczestniczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP oraz policjanci z komend wojewódzkich i powiatowych. Ważną rolę odegrali również specjaliści z białostockiego CBZC, jednego z najlepiej rozwijających się ośrodków cyberbezpieczeństwa w kraju.

Dzięki ich zaangażowaniu udało się namierzyć osoby odpowiedzialne za produkowanie, posiadanie i rozpowszechnianie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci (CSAM).

100 zatrzymanych, 600 tysięcy plików CSAM i skala przestępczości, która poraża

W ramach operacji „Game Over” policjanci przeprowadzili ponad 170 przeszukań w całej Polsce. Zatrzymano 100 osób, w tym:

5 podejrzanych o produkcję materiałów z seksualnym wykorzystywaniem małoletnich,

wielu użytkowników, którzy posiadali lub rozpowszechniali nielegalne treści w sieci,

osoby posiadające przy sobie broń, amunicję i narkotyki.

Łącznie zabezpieczono 1655 urządzeń i nośników danych, na których znajdowało się co najmniej 600 tysięcy plików CSAM oraz materiałów zoofilskich. To ogromna baza dowodowa, którą teraz analizują eksperci z CBZC, również ci pracujący na co dzień w Białymstoku.

Wstrząsające przypadki wykryte przez policję

Operacja ujawniła wyjątkowo brutalne i szokujące sprawy. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in.:

38-latek , który nagrywał wykorzystywanie dziecka z własnego otoczenia – jeden z 10 najbardziej aktywnych producentów treści CSAM w Polsce.

46-latek , który dopuszczał się czynności seksualnych wobec pięciorga dzieci.

Mężczyzna, który podżegał matkę do molestowania jej 9-letniego syna .

Sprawcy utrwalający treści z wykorzystaniem pasierbic i chłopców poznanych w swoim sąsiedztwie.

Osoby stosujące grooming i sextortion, które szantażowały małoletnich w celu uzyskania nagich zdjęć.

Policjanci z CBZC zidentyfikowali także dwie małoletnie ofiary szantażu, zapewniając im pomoc i bezpieczeństwo.

Sądy zastosowały 37 tymczasowych aresztów

Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 18 do 75 lat. Łącznie 102 osoby usłyszały zarzuty – większość z artykułów 202 §3 i 202 §4a Kodeksu karnego. W dwóch przypadkach funkcjonariusze przedstawili także zarzuty gwałtu oraz doprowadzenia do innej czynności seksualnej.

To już siódma ogólnopolska operacja wymierzona w środowiska pedofilskie, przeprowadzona przez CBZC. Łącznie, w trakcie wszystkich akcji, policja dokonała prawie 6,5 tysiąca przeszukań, postawiła zarzuty 477 osobom i zabezpieczyła ponad *2,5 miliona plików z CSAM.

Obejrzyj film z akcji GAME OVER:

