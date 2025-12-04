Akcja „Game Over”. Policjanci z białostockiego CBZC odegrali kluczową rolę w ogólnopolskiej operacji przeciwko pedofilom w sieci

Ponad 100 podejrzanych zatrzymanych, 600 tysięcy zabezpieczonych plików z materiałami CSAM i 37 tymczasowych aresztów – to efekty szeroko zakrojonej operacji „Game Over”, przeprowadzonej w drugiej połowie listopada przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. W akcję na ogromną skalę zaangażowani byli również policjanci z białostockiego wydziału CBZC, którzy po raz kolejny udowodnili, jak ważną rolę odgrywa Podlaskie w walce z cyberprzestępczością.
Białostoccy policjanci CBZC w ogólnopolskiej operacji „Game Over”
Działania prowadzone były równocześnie w wielu regionach Polski. W operacji uczestniczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP oraz policjanci z komend wojewódzkich i powiatowych. Ważną rolę odegrali również specjaliści z białostockiego CBZC, jednego z najlepiej rozwijających się ośrodków cyberbezpieczeństwa w kraju.
Dzięki ich zaangażowaniu udało się namierzyć osoby odpowiedzialne za produkowanie, posiadanie i rozpowszechnianie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci (CSAM).
100 zatrzymanych, 600 tysięcy plików CSAM i skala przestępczości, która poraża
W ramach operacji „Game Over” policjanci przeprowadzili ponad 170 przeszukań w całej Polsce. Zatrzymano 100 osób, w tym:
-
5 podejrzanych o produkcję materiałów z seksualnym wykorzystywaniem małoletnich,
-
wielu użytkowników, którzy posiadali lub rozpowszechniali nielegalne treści w sieci,
-
osoby posiadające przy sobie broń, amunicję i narkotyki.
Łącznie zabezpieczono 1655 urządzeń i nośników danych, na których znajdowało się co najmniej 600 tysięcy plików CSAM oraz materiałów zoofilskich. To ogromna baza dowodowa, którą teraz analizują eksperci z CBZC, również ci pracujący na co dzień w Białymstoku.
Wstrząsające przypadki wykryte przez policję
Operacja ujawniła wyjątkowo brutalne i szokujące sprawy. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in.:
-
38-latek, który nagrywał wykorzystywanie dziecka z własnego otoczenia – jeden z 10 najbardziej aktywnych producentów treści CSAM w Polsce.
-
46-latek, który dopuszczał się czynności seksualnych wobec pięciorga dzieci.
-
Mężczyzna, który podżegał matkę do molestowania jej 9-letniego syna.
-
Sprawcy utrwalający treści z wykorzystaniem pasierbic i chłopców poznanych w swoim sąsiedztwie.
-
Osoby stosujące grooming i sextortion, które szantażowały małoletnich w celu uzyskania nagich zdjęć.
Policjanci z CBZC zidentyfikowali także dwie małoletnie ofiary szantażu, zapewniając im pomoc i bezpieczeństwo.
Sądy zastosowały 37 tymczasowych aresztów
Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 18 do 75 lat. Łącznie 102 osoby usłyszały zarzuty – większość z artykułów 202 §3 i 202 §4a Kodeksu karnego. W dwóch przypadkach funkcjonariusze przedstawili także zarzuty gwałtu oraz doprowadzenia do innej czynności seksualnej.
To już siódma ogólnopolska operacja wymierzona w środowiska pedofilskie, przeprowadzona przez CBZC. Łącznie, w trakcie wszystkich akcji, policja dokonała prawie 6,5 tysiąca przeszukań, postawiła zarzuty 477 osobom i zabezpieczyła ponad *2,5 miliona plików z CSAM.
Obejrzyj film z akcji GAME OVER:
