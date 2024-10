Odkryj pasję do architektury krajobrazu. Nowy odcinek audycji „Dobry Kierunek”

26 października, 2024

Karolina Sadowska, studentka architektury krajobrazu, fot. A. Jakuć

W najnowszym odcinku audycji „Dobry Kierunek” na falach Radia Akadera słuchacze mają okazję zgłębić tajniki architektury krajobrazu. Tym razem Adam Jakuć rozmawia z Karoliną Sadowską, która jest na czwartym roku architektury krajobrazu na Politechnice Białostockiej. Studentka dzieli się swoimi doświadczeniami, wyjaśnia, czym zajmuje się architekt krajobrazu, oraz zachęca do wyboru tego kierunku.

Fascynujący świat architektury krajobrazu

Architektura krajobrazu to kierunek studiów, który różni się od tradycyjnej architektury. Karolina Sadowska, studentka Politechniki Białostockiej, opisuje architekturę krajobrazu jako dziedzinę łączącą projektowanie przestrzeni z wykorzystaniem zieleni, od przydomowych ogródków po rozległe parki i tereny miejskie. W rozmowie z Adamem Jakuciem podkreśla, że to zieleń, a nie beton, stanowi kluczowy element każdego projektu. Architekci krajobrazu muszą więc nie tylko posiadać wiedzę na temat projektowania, ale również znać się na roślinności, glebie oraz ekologii, aby ich projekty były zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne.

Jak wyglądają studia na architekturze krajobrazu?

Studia na architekturze krajobrazu to połączenie różnych przedmiotów teoretycznych i praktycznych. Karolina wymienia zajęcia, które przyszli architekci krajobrazu muszą przejść – od nauki obsługi specjalistycznych programów komputerowych takich jak AutoCAD i SketchUp, po kursy związane z dendrologią, fitosocjologią i gleboznawstwem. Dzięki temu studenci uczą się, jakie gatunki roślin mogą rosnąć w różnych warunkach, co pozwala na odpowiednie dobranie zieleni do każdego projektu. Dodatkowo, zajęcia z rysunku i technik warsztatowych pomagają studentom w rozwijaniu umiejętności artystycznych i wyrażaniu swoich pomysłów wizualnie.

Dlaczego warto wybrać architekturę krajobrazu?

Sadowska podkreśla, że architektura krajobrazu to dziedzina, która umożliwia wyrażenie kreatywności i pracę z naturą, co sprawia, że jest idealnym kierunkiem dla osób zainteresowanych sztuką, przyrodą i projektowaniem. Studentka przyznaje, że początkowo rozważała studia na klasycznej architekturze, ale jej pasja do zieleni przeważyła i wybrała architekturę krajobrazu. Jej doświadczenia studenckie, w tym realizacja projektów dla wspólnot mieszkaniowych oraz współpraca przy projektowaniu placów zabaw dla osób z niepełnosprawnościami, pokazują szeroki zakres możliwości, jakie oferuje ten kierunek.

Obalamy mity

W rozmowie Karolina zwraca uwagę na powszechne błędne przekonanie, że architektura krajobrazu polega jedynie na projektowaniu terenów zielonych. Wyjaśnia, że architekci krajobrazu mogą także projektować budynki o powierzchni do 70 metrów kwadratowych, co czyni ich umiejętności wszechstronnymi i nieograniczonymi jedynie do pracy z roślinnością. Przeciwnie – ich praca wymaga połączenia wiedzy botanicznej z umiejętnościami technicznymi i znajomością programów graficznych. To sprawia, że architektura krajobrazu nie ustępuje w niczym klasycznej architekturze, a wręcz doskonale się z nią uzupełnia.

