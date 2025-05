Jagiellonia Białystok ogłosiła plan przygotowań do nowego sezonu. Początek treningów 23 czerwca

29 maja, 2025

Źródło: Jagiellonia Białystok

Zawodnicy Jagiellonii Białystok aktualnie są na zasłużonym odpoczynku po sezonie, w którym wywalczyli trzecie miejsce w ekstraklasie, ale już teraz klub głosił plan przygotowań do nowego sezonu 2025/26. Drużyna wróci do treningów pod koniec czerwca, a podczas okresu przygotowawczego rozegra cztery mecze sparingowe.

Treningi “Żółto-Czerwoni” rozpoczną 23 czerwca i do 3 lipca drużyna będzie przygotowywała się na własnych obiektach. Na 2 lipca zaplanowano pierwszy mecz kontrolny, a rywalem Jagi będzie Górnik Łęczna. 3 lipca Jagiellonia wyruszy na zgrupowanie, które odbędzie się w Opalenicy. W Wielkopolsce zawodnicy Jagi będą trenowali do 12 lipca i w tym czasie rozegrają trzy mecze kontrolne z łódzkim Widzewem, Zagłębie Lubin, a ostatni przeciwnik pozostaje do potwierdzenia. (red.)