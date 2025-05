Rozpoczyna się Up To Date Festival, czyli święto muzyki elektronicznej

29 maja, 2025

Up To Date Festival, fot. Katarzyna Cichoń Up To Date Festival, fot. Katarzyna Cichoń

Salonem ambientu pod gołym niebem rozpocznie się w czwartek (29.05) 16. edycji Up To Date Festival. To będą trzy dni wypełnione muzyką elektroniczną i dziesiątkami artystów z całego świata, którzy zaprezentują się na czterech scenach.

– W czwartek zaczynamy stadionem ambientu na Chorten Arena. To wyjątkowa okazja, by można było potuptać po murawie, położyć się na kocyku. Potem w Galerii Arsenał Elektrownia jest wieczorową porą koncerty. Potem dwa dni, gdzie będziemy na Universalu na Starosielcach, gdzie mamy nocne szaleństwo, a także na Placu Uniwersyteckim, tam w budynku Uniwersytetu mamy koncerty ambientowe – mówi Cezary Chwicewski, doradca programowy tegorocznego festiwalu.

Up To Date Festival to nie tylko muzyka, ale także kampania „Don’t Worry, Be Yourself”, w ramach której w poprzednich edycjach była akcja „Wyślij pocztówkę dla babci”. – Kolejny rok już kładziemy nacisk na to, żeby rozmawiać, na to, żeby przeżywać emocje, a nie je wykluczać czy je ignorować i akcja „Don’t Worry, Be Yourself” ma wiele odsłon. W tym roku rozszerzamy tą akcję o kiszenie ogórków z babcią i przygotowujemy suszę do kiszenia ogórków i zachęcamy do tego, żeby spędzić czas razem. Kiszone ogórki są zdrowe, a nasze hasło to „kiś ogórki, nie emocje” – dodaje Cezary Chwicewski.

Podczas festiwalu Up To Date będzie działać też linia wsparcia psychologicznego “Zadzwoń do Siebie”. To przestrzeń do pierwszego kontaktu i rozmowy. Festiwal potrwa do soboty (31.05), a Radio Akadera jest patronem medialnym. (hk)

Rozmowa Hanny Porzuczek: