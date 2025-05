Samorząd bez cenzury. Tomasz Tumiel zaprasza na Dzień Elektryka i dzieli się swoją pasją do miodu

29 maja, 2025

Tomasz Tumiel – student Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, gość audycji „Samorząd bez cenzury”, opowiada o Dniu Elektryka 2025 oraz swojej pasji do pszczelarstwa, fot. A. Jakuć Tomasz Tumiel – student Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, gość audycji „Samorząd bez cenzury”, opowiada o Dniu Elektryka 2025 oraz swojej pasji do pszczelarstwa, fot. A. Jakuć

W audycji „Samorząd bez cenzury” Tomasz Tumiel – przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Elektrycznego PB – opowiadał nie tylko o nadchodzącym Dniu Elektryka, ale także o swojej wyjątkowej pasji: pszczelarstwie.

11 czerwca 2025 roku Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej stanie się centrum studenckiej energii. Tego dnia odbędzie się Dzień Elektryka – wydarzenie, które łączy edukację z integracją. – Zaczęliśmy przygotowania już w lutym. Spodziewamy się sporej liczby firm z branży elektrycznej, ale także uczniów szkół średnich i studentów innych wydziałów – mówił Tomasz Tumiel.

Na uczestników wydarzenia czekają m.in. Targi Pracy z udziałem firm takich jak PNQ, BAT Poland, Eltron czy Plume, konkursy z nagrodami i strefa relaksu. – Pierwszym powodem, żeby przyjść, są Targi Pracy – to szansa na praktyki, a nawet zatrudnienie. No i oczywiście grill, który zawsze przyciąga tłumy – podkreślił gość audycji.

Nie zabraknie także rywalizacji – zarówno w konkursie wiedzy „Elektryczne 1 z 10”, jak i w praktycznym „Elektrycznym Trójboju”. – Eliminacje przeprowadzimy w formie kahoota, a potem wyłonimy dziesięciu finalistów. Z kolei Trójbój to trzyetapowe zawody z przeciąganiem kabla, rozplątywaniem przedłużacza i montażem gniazdek – wyjaśniał Tumiel.

W drugiej części audycji rozmowa zeszła na… pszczoły. Tomasz Tumiel od siedmiu lat prowadzi własną pasiekę. – Zaczęło się od wizyty u dziadka, potem sam postawiłem swoje pierwsze ule. Od sześciu lat hoduję pszczoły już samodzielnie – opowiadał.

Jak przyznaje, obecnie ma piętnaście uli. – Pszczoły są różne, ale większość moich rodzin jest łagodna. Choć przy każdym przeglądzie jakaś pszczoła żądli, to już nawet tego nie odczuwam – uśmiecha się.

Owoce tej pasji to przede wszystkim miód. – Najbardziej lubię jasny, wiosenny miód, bo nie ma goryczki. Produkowałem też miód rzepakowy czy spadź liściastą – mówił Tumiel. Oprócz miodu, pozyskuje także pierzgę – kiszony pyłek kwiatowy, który ma właściwości prozdrowotne. – To naturalny suplement diety. Zawiera mnóstwo wartościowych składników – dodał.

Na pytanie, dlaczego kontynuuje tę pasję, odpowiedział: – To godzina spokoju w tygodniu. Las, cisza, owady. Taki reset bardzo się przydaje.

Na co dzień Tomasz Tumiel łączy pszczelarstwo ze studiami i działalnością w samorządzie. – Nie da się być na pełnych obrotach całą dobę, ale jakoś się udaje. Chodzi o to, by mądrze ustalać priorytety – podsumował.

Dzień Elektryka już 11 czerwca na kampusie PB. A pasieka Tomka działa przez cały sezon – i kto wie, może zachęci kogoś do własnej przygody z pszczołami? (AJ)

Posłuchaj rozmowy z Tomkiem Tumielem.

