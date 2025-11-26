Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Podlascy strażacy apelują o rozwagę w sezonie grzewczym

26 listopada, 2025

Wraz z początkiem sezonu grzewczego rośnie liczba interwencji straży pożarnej. Pożary przewodów kominowych, awarie urządzeń grzewczych i zdarzenia związane z emisją tlenku węgla to zagrożenia, które każdego roku zbierają tragiczne żniwo. Dlatego Państwowa Straż Pożarna prowadzi ogólnopolską kampanię „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, mającą zwiększyć świadomość mieszkańców i zachęcić do instalowania domowych czujek dymu oraz tlenku węgla.

O aktualnej sytuacji w regionie i nowych obowiązkach związanych z montażem czujek opowiedziała w Radiu AKADERA ogniomistrz Justyna Kłusewicz, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku.

Posłuchaj rozmowy z ogn. Justyną Kłusewicz o kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

Ponad 150 pożarów od początku października

Jak podkreśla ogniomistrz Justyna Kłusewicz, od 1 października br. podlascy strażacy interweniowali już przy ponad 150 pożarach, w których 19 osób zostało rannych, a jedna zginęła.

– Odnotowaliśmy także siedemdziesiąt dwa pożary sadzy w przewodach kominowych oraz siedem zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla, w których jedna osoba została poszkodowana – relacjonuje rzeczniczka PSP .

Statystyki są zbliżone do tych z poprzednich lat, ale strażacy coraz częściej zauważają pozytywny trend – rośnie liczba domów, w których instalowane są czujki.

– Ludzie pytają nas, jakie czujki montować, gdzie je instalować. Widać, że świadomość jest coraz większa – dodaje Kłusewicz .

Pożary sadzy wciąż dominują

Najczęstszą przyczyną pożarów w mieszkaniach i domach jednorodzinnych pozostają zanieczyszczone przewody kominowe.

– Pożary sadzy to zdarzenia, których jest zdecydowanie najwięcej – wyjaśnia strażaczka .

Przypomina, że zgodnie z przepisami:

przewody kominowe w domach opalanych paliwem stałym należy czyścić cztery razy w roku,

przy ogrzewaniu paliwem ciekłym lub gazowym – dwa razy w roku,

przewody wentylacyjne – co najmniej raz w roku.

W sezonie grzewczym regularne czyszczenie i przeglądy to obowiązek, który bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo domowników.

Jakie czujki montować i gdzie je instalować?

Podczas rozmowy w Radiu AKADERA ogniomistrz Justyna Kłusewicz wyjaśniła różnice między czujkami i zasady ich montażu:

Czujki tlenku węgla należy instalować tam, gdzie dochodzi do spalania paliw stałych, ciekłych lub gazowych – przy piecach, kominkach, piecykach gazowych i podgrzewaczach wody. Powinny znajdować się 1–3 m od źródła ciepła, na wysokości twarzy dorosłego człowieka.

Czujki dymu powinny być montowane wszędzie, gdzie może dojść do pożaru.

– W budynkach wielokondygnacyjnych rekomendujemy montaż czujki na każdej kondygnacji – zaznacza rzeczniczka PSP .

Strażacy podkreślają, że wczesne wykrycie zagrożenia często decyduje o życiu mieszkańców.

– Nie dalej jak wczoraj czujka zaalarmowała domowników w powiecie sokólskim o emisji tlenku węgla. Czujka uratowała ich zdrowie, a może nawet życie – mówi Kłusewicz .

Nowe przepisy: obowiązkowe czujki w domach, hotelach i obiektach noclegowych

Rozporządzenie MSWiA wprowadza obowiązek montowania autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla w kolejnych latach. Zmiany będą wdrażane stopniowo:

nowo budowane domy i mieszkania muszą być wyposażone w czujki już teraz,

30 czerwca 2026 r. czujki muszą znaleźć się we wszystkich hotelach i obiektach noclegowych,

1 stycznia 2030 r. obowiązek obejmie wszystkie budynki mieszkalne .

Strażacy przestrzegają jednak, że na bezpieczeństwo nie wolno czekać do ustawowych terminów.

„Cichy zabójca” – dlaczego czad jest tak groźny?

Tlenek węgla to gaz niewidoczny, bezwonny i pozbawiony smaku. – Nie jesteśmy w stanie wykryć go organoleptycznie. Dlatego czujka jest jedynym urządzeniem, które może nas ostrzec w porę – podkreśla Kłusewicz .

Zatrucie przebiega podstępnie. Objawy to m.in.:

ból i zawroty głowy,

duszności, senność,

osłabienie, przyspieszone tętno.

Przy podejrzeniu emisji czadu należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z lekarzem.

Strażacy przypominają również, że w razie potrzeby pomagają seniorom w montażu czujek i wymianie baterii.

