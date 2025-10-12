Podlaskie: Dwa pożary w regionie, jednej nocy! Strażacy interweniowali w Dąbrowie Białostockiej i Augustowie.

12 października, 2025

żródło: OSP Dąbrowa Białostocka żródło: OSP Dąbrowa Białostocka

W nocy z soboty na niedzielę służby ratunkowe z regionu musiały dwukrotnie interweniować w związku z pożarami. Do jednego zdarzenia doszło w Dąbrowie Białostockiej, gdzie ogień objął ciąg budynków przy ulicy 3 Maja. Kilka godzin wcześniej strażacy z Augustowa gasili pożar w piwnicy bloku przy ulicy Norwida. Na szczęście nikt nie został ranny.

Pożar przy ulicy 3 Maja w Dąbrowie Białostockiej

Zgłoszenie o pożarze w Dąbrowie Białostockiej wpłynęło o godzinie 21:24. Na miejsce natychmiast wysłano liczne jednostki straży pożarnej oraz inne służby ratunkowe.

W działaniach uczestniczyli strażacy z JRG Dąbrowa Białostocka, KP PSP Sokółka, JRG Sokółka, PSP Olsza oraz druhowie z OSP Nowy Dwór, Jaczno, Reszkowce, Ostrowie, Brzozowo-Kolonia i Dąbrowa Białostocka. Na miejscu obecni byli również policjanci i zespół ratownictwa medycznego.

Jak przekazał dyżurny ze stanowiska kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, pożarem objęte były budynki gospodarcze – stodoła i garaż – a ogień przedostał się także na poddasze domu mieszkalnego. Największe straty odnotowano w garażu. Nikt nie odniósł obrażeń.

Pożar w bloku przy ulicy Norwida w Augustowie

Tego samego dnia, około godziny 18:00, strażacy z Augustowa zostali wezwani do pożaru w piwnicy jednego z bloków mieszkalnych przy ulicy Norwida 3. Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej.

Z powodu dużego zadymienia ewakuowano dziesięciu mieszkańców. Ogień został szybko opanowany, a nikt z ewakuowanych nie wymagał pomocy medycznej – poinformował dyżurny PSP.

(pc)