Home Wiadomości Białystok z 15 milionami złotych na wzmocnienie systemu ochrony ludności

Wiadomości

24 października, 2025

Białystok z 15 milionami złotych na wzmocnienie systemu ochrony ludności

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski przekazuje zastępcy prezydenta Białegostoku Tomaszowi Klimowi dokument potwierdzający przyznanie dotacji na ochronę ludności. Na zdjęciu pięciu mężczyzn w oficjalnych strojach podczas uroczystości w urzędzie, na tle flag Polski i UE. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski przekazał zastępcy prezydenta Białegostoku Tomaszowi Klimowi umowę na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w wysokości 14,76 mln zł.
Miasto Białystok otrzymało kolejne środki na rozwój systemu bezpieczeństwa i obrony cywilnej. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski przekazał zastępcy prezydenta Tomaszowi Klimowi umowę na kwotę 14 milionów 760 tysięcy złotych. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup nowoczesnych modułowych magazynów energii elektrycznej, które zwiększą niezależność energetyczną miasta i zabezpieczą kluczowe obiekty, w tym białostockie wodociągi.

Środki pochodzą z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026. Aktualnie trwa przetarg, który obejmuje dostawę zestawów bateryjnych o zróżnicowanej pojemności – od 2,5 do ponad 8 tysięcy kWh – wraz z falownikami hybrydowymi.

Jak podkreśla zastępca prezydenta Białegostoku, miasto chce być jak najlepiej przygotowane na ewentualne zagrożenia, dlatego stara się pozyskiwać jak najwięcej środków na inwestycje w bezpieczeństwo.

To nie pierwsze wsparcie z programu rządowego. Wcześniej Białystok otrzymał już ponad 5 milionów złotych, które przeznaczono m.in. na zakup sprzętu technicznego: koparkoładowarek, agregatów prądotwórczych, mobilnych stacji uzdatniania wody i specjalistycznych urządzeń do badania próbek.

Dzięki tym funduszom miasto planuje również wykonanie ekspertyz technicznych 22 obiektów ochronnych, które w razie zagrożenia mogą pełnić funkcję schronów. 

(red.)

Czytaj także:

Wiadomości – Podlaskie samorządy otrzymują miliony na ochronę mieszkańców i obronę cywilną

Wiadomości – Schrony w Białymstoku

Najnowsze wiadomości
Noc Innowacji – Politech ... więcej
Galeria Arsenał: „Na łeb n ... więcej
Studenci idący po korytarzu uczelni
MATERIAŁ PARTNERA
Wybór szkoły to nie wyrok ... więcej
Dźwig stoi przy budowanym bloku.
Białystok buduje, reszta regi ... więcej
Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski przekazuje zastępcy prezydenta Białegostoku Tomaszowi Klimowi dokument potwierdzający przyznanie dotacji na ochronę ludności. Na zdjęciu pięciu mężczyzn w oficjalnych strojach podczas uroczystości w urzędzie, na tle flag Polski i UE.
Białystok z 15 milionami zło ... więcej
Wizualizacja nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku – przekrój architektoniczny, schemat konstrukcji dachu i widok wnętrza z boiskiem oraz trybunami pełnymi kibiców.
Białystok wybuduje halę wido ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.