Białystok z 15 milionami złotych na wzmocnienie systemu ochrony ludności

24 października, 2025

Miasto Białystok otrzymało kolejne środki na rozwój systemu bezpieczeństwa i obrony cywilnej. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski przekazał zastępcy prezydenta Tomaszowi Klimowi umowę na kwotę 14 milionów 760 tysięcy złotych. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup nowoczesnych modułowych magazynów energii elektrycznej, które zwiększą niezależność energetyczną miasta i zabezpieczą kluczowe obiekty, w tym białostockie wodociągi.

Środki pochodzą z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026. Aktualnie trwa przetarg, który obejmuje dostawę zestawów bateryjnych o zróżnicowanej pojemności – od 2,5 do ponad 8 tysięcy kWh – wraz z falownikami hybrydowymi.

Jak podkreśla zastępca prezydenta Białegostoku, miasto chce być jak najlepiej przygotowane na ewentualne zagrożenia, dlatego stara się pozyskiwać jak najwięcej środków na inwestycje w bezpieczeństwo.

To nie pierwsze wsparcie z programu rządowego. Wcześniej Białystok otrzymał już ponad 5 milionów złotych, które przeznaczono m.in. na zakup sprzętu technicznego: koparkoładowarek, agregatów prądotwórczych, mobilnych stacji uzdatniania wody i specjalistycznych urządzeń do badania próbek.

Dzięki tym funduszom miasto planuje również wykonanie ekspertyz technicznych 22 obiektów ochronnych, które w razie zagrożenia mogą pełnić funkcję schronów.

