Podlaskie samorządy otrzymują miliony na ochronę mieszkańców i obronę cywilną

10 października, 2025

Wojewoda Podlaski na spotkaniu z samorządowcami fot. Krzysztof Zdanuczyk/PUW Wojewoda Podlaski na spotkaniu z samorządowcami fot. Krzysztof Zdanuczyk/PUW

W 2025 roku 80 samorządów z województwa podlaskiego otrzyma łącznie ponad 47 mln zł na działania związane z ochroną mieszkańców i obroną cywilną. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski wręczył w piątek 10 października w Białymstoku umowy samorządowcom z całego regionu. Pieniądze pochodzą z puli 160 mln zł przeznaczonej na Podlasie w ramach rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Na co zostaną przeznaczone środki?

Samorządy wykorzystają przyznane środki na zakup niezbędnego sprzętu i organizację szkoleń. W planach są m.in. cysterny do transportu wody pitnej, agregaty prądotwórcze, koparko-ładowarki oraz specjalistyczne pilarki.

Przykładem jest miasto Suwałki, które w tym roku otrzyma 6,5 mln zł. Prezydent Czesław Renkiewicz zaznacza, że środki zostaną przeznaczone na wyposażenie magazynu obrony cywilnej i ochrony ludności, którego miasto dotychczas nie posiadało, oraz na szkolenia dla mieszkańców i uczniów. Suwałki przeznaczą także 200 tys. zł na system alternatywnej łączności cyfrowo-analogowej, obejmujący radiotelefony, bazę i anteny. Zakupione zostaną także piły do cięcia drewna i stali, cysterny na wodę, paliwo, plecaki ewakuacyjne oraz apteczki.

Wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Malinowski poinformował, że samorząd województwa otrzyma 12 mln zł, które zostaną wykorzystane m.in. na dodatkowy sprzęt medyczny i zabezpieczenie systemów informatycznych szpitali.

Wsparcie dla gmin przygranicznych

Gmina Gródek, bezpośrednio granicząca z Białorusią, otrzyma ponad 377 tys. zł. Wójt Wiesław Kulesza zapowiada zakup dwóch agregatów prądotwórczych (w tym jednego mobilnego) oraz cysterny do transportu wody pitnej, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców w sytuacjach kryzysowych.

Powiat hajnowski, również przy granicy, otrzyma ponad 700 tys. zł. Starosta Andrzej Skiepko wskazuje, że środki zostaną wykorzystane m.in. na koparko-ładowarkę, potrzebną do utrzymania dróg, z których korzysta także wojsko strzegące granicy.

Miasto Białystok dostało umowy na 5 mln zł, choć w sumie ma otrzymać prawie 22 mln zł. Wiceprezydent Tomasz Klim zapowiada zakup koparko-ładowarek, agregatów prądotwórczych, mobilnych stacji uzdatniania wody oraz magazynów energii do zasilania infrastruktury krytycznej, m.in. wodociągów.

Pierwsza transza programu i plany na przyszłość

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podkreśla, że 2025 rok jest pierwszym etapem wdrażania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Pierwsze wydatki samorządów koncentrują się na uzupełnieniu lub stworzeniu bazy sprzętu niezbędnego do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych. Agregaty, cysterny, mobilne stacje uzdatniania wody i koparko-ładowarki to sprzęt, którego wielu gminom brakowało z powodu ograniczeń finansowych.

Proces wdrażania programu przewidziany jest na 10 lat i ma na celu budowę odporności państwa od podstaw. Łącznie w latach 2025–2026 Podlaskie otrzyma ponad 333 mln zł z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, a kolejne edycje programu będą realizowane w cyklach czteroletnich.

(pc)