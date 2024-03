Schrony w Białymstoku

28 marca, 2024

Fot. pixabay Fot. pixabay

W stolicy Podlasia jest blisko 200 schronów, które mogą pomieścić ok. 18 tysięcy osób.

To 6 % wszystkich mieszkańców.

– Większość schronów znajduje się w okolicach centrum miasta, przy ul. Lipowej – mówi Wojciech Lebiedziński, dystrybutor schronów. – Są to stare schrony przeciwlotnicze z czasów radzieckich. Łatwo je poznać po grzybkach wystających na podwórkach między kamienicami. Czyli mamy taki betonowy boks z daszkiem i to jest wejście do schronu.

Większość białostockich schronów powstała w latach 50. i 60. XX wieku.

– Wyposażenie schronu obejmuje systemy filtrowentylacji oraz specjalne drzwi, które są zarówno wybuchoszczelne jak i gazoszczelne. Dodatkowo schrony powinny być wyposażone w zapasy żywności, leków oraz wody. W zależności od wielkości schronu są wymagane także toalety, agregaty prądotwórcze – dodaje Wojciech Lebiedziński.

W całej Polsce schrony mogą pomieścić ponad 300 tys. osób, natomiast miejsca ukrycia, czyli schrony niehermetyczne – ponad milion. (jł)

Z Wojciechem Lebiedzińskim rozmawiała Julia Łata: