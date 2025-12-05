BCO bez kolejek? Dyrektor Magdalena Borkowska: Robimy wszystko, by pacjent trafił do onkologa najszybciej w Polsce

5 grudnia, 2025

Białostockie Centrum Onkologii osiągnęło w tym roku rangę ogólnopolskiego lidera. Szpital zdobył pierwsze miejsce w Rankingu Liderów Zarządzania BFF 2025, realizuje największe inwestycje w swojej historii, rozwija zabiegi robotyczne i prowadzi skuteczne kampanie profilaktyczne. W czasie, gdy w Polsce coraz głośniej mówi się o rosnących kolejkach do leczenia onkologicznego, BCO prezentuje zupełnie inny model dostępności. O tym, jak łączyć nowoczesne zarządzanie, skracanie czasu oczekiwania i troskę o pacjenta, opowiada w rozmowie z Radiem AKADERA dyrektor szpitala, dr Magdalena Borkowska.

Pierwsze miejsce w krajowym rankingu BFF to dla BCO potwierdzenie, że szpital potrafi łączyć stabilność finansową z wysoką jakością opieki.

– To prestiżowe wyróżnienie, oparte na twardych wskaźnikach finansowych i organizacyjnych. Ale najważniejsze jest to, że ranking potwierdza możliwość połączenia odpowiedzialnego zarządzania publicznymi środkami z empatycznym podejściem do pacjenta – podkreśla dyrektor Borkowska .

Jak dodaje, nowoczesny sprzęt jest ważny, ale o sukcesie decydują przede wszystkim ludzie: – Nawet najbardziej nowoczesny robot chirurgiczny nic nie znaczy, jeśli nie stoi za nim dobry zespół .

Posłuchaj rozmowy z dr Magdaleną Borkowską, dyrektor BCO.

Ponad 100 milionów złotych na rozwój diagnostyki i leczenia

BCO realizuje największy w historii pakiet inwestycji finansowany z Krajowego Plan Odbudowy – ponad 107 milionów złotych na infrastrukturę i nowoczesny sprzęt. Wśród kluczowych projektów są:

• rozbudowana pracownia endoskopii z trzema salami zabiegowymi,

• nowa pracownia genetyki,

• cyfrowy skaner histopatologiczny,

• nowy akcelerator radioterapii,

• rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy,

• kompleksowe wyposażenie diagnostyczne.

– To nie są gadżety medyczne. To narzędzia, które skracają czas diagnostyki, poprawiają precyzję leczenia i zwiększają szanse pacjentów – mówi dyrektor Borkowska .

Robotyka ginekologiczna – przełom dla pacjentek

W listopadzie lekarze BCO wykonali pierwsze w regionie robotyczne operacje ginekologiczne. Zabiegi dotyczyły raka trzonu macicy.

– Operacja robotyczna to mniejszy uraz, mniejsza rana, mniejszy ból i szybszy powrót do sprawności. Jedna z pacjentek już na drugi dzień chodziła i była zaskoczona tempem rekonwalescencji – relacjonuje dyrektor Borkowska .

Jak zaznacza, robot nie operuje sam – to narzędzie w rękach doświadczonego chirurga. – Pracujemy w powiększeniu, z doskonałą wizualizacją pola operacyjnego. To chirurgiczna lupa połączona z niezwykłą precyzją ruchu – wyjaśnia .

BCO planuje dalszy rozwój robotyki i budowę silnego, wyspecjalizowanego zespołu.

Męski Listopad – rekordowe zainteresowanie badaniami

Profilaktyka jest jednym z fundamentów działań BCO. W tym roku kampania Męski Listopad – Panowie, czas się badać! przyciągnęła rekordową liczbę chętnych. Szpital oferował bezpłatne badania prostaty dla tysiąca mężczyzn po 40. roku życia.

– Nasze linie telefoniczne były momentami przeciążone, ale to najlepszy sygnał, że mężczyźni chcą dbać o zdrowie. Trzeba im tylko stworzyć warunki i dać impuls – zaznacza dyrektor Borkowska .

Dodatkową motywacją były vouchery na mecze Jagiellonii oraz zaproszenia do centrum treningowego. – Profilaktyka to nie jest oznaka słabości, tylko odpowiedzialności za siebie i rodzinę – dodaje .

A co z kolejkami? BCO reaguje na potrzeby pacjentów

W ostatnich tygodniach w Polsce trwa dyskusja o wydłużających się kolejkach w onkologii. Jak wygląda sytuacja w Białymstoku?

– Każdego dnia przyjmujemy około tysiąca osób. Nie wprowadzamy kolejek, wydłużamy godziny pracy, a nawet prowadzimy badania profilaktyczne w soboty – mówi dyrektor Borkowska .

BCO podkreśla, że mimo ograniczeń lokalowych i problemu nieopłaconych świadczeń ze strony NFZ, ciągłość przyjmowania pacjentów jest zachowana. – Kolejki do onkologa u nas należały do najkrótszych w Polsce i zrobimy wszystko, aby ten poziom utrzymać – deklaruje dyrektor Borkowska .

Onkologia zaczyna się od świadomości

Na zakończenie rozmowy dyrektor Borkowska przypomina, że nowoczesne leczenie jest ważne, ale równie ważne są wybory podejmowane na co dzień. – Onkologia nie zaczyna się w murach szpitala. Zaczyna się od świadomości, stylu życia i badań profilaktycznych – podkreśla .

