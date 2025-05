Ponad 107 milionów złotych dla BCO – rekordowe wsparcie na rozwój białostockiej onkologii

26 maja, 2025

fot. P. Jakubiak fot. P. Jakubiak

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie otrzymało rekordowe dofinansowanie w wysokości ponad 107 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). To jedna z największych dotacji przyznanych placówce onkologicznej w Polsce i ogromny krok w stronę poprawy jakości diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych w regionie północno-wschodnim.

Środki pozyskane z KPO zostaną przeznaczone na rozbudowę i modernizację infrastruktury medycznej, w tym stworzenie nowoczesnych pracowni diagnostycznych, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz rozwój zaplecza technologicznego wspierającego leczenie i opiekę nad pacjentami onkologicznymi. Planowane inwestycje obejmują m.in.: rozbudowę bloków operacyjnych, nowoczesne sale zabiegowe, wyposażenie do terapii chemioterapeutycznej i radioterapii, unowocześnienie systemów informatycznych wspierających pracę lekarzy.

– To historyczne wsparcie dla naszej placówki i całego regionu – podkreśla dyrekcja Białostockiego Centrum Onkologii. – Dzięki środkom z KPO znacząco poprawimy dostępność i jakość leczenia dla pacjentów z chorobami nowotworowymi, skrócimy czas oczekiwania na diagnostykę i zwiększymy komfort leczenia.

Nowe inwestycje mają także pozytywny wpływ na rozwój kadry medycznej, oferując specjalistom lepsze warunki pracy i możliwość korzystania z innowacyjnych technologii medycznych. Dofinansowanie z KPO to element ogólnopolskiego programu wzmacniania systemu ochrony zdrowia po pandemii COVID-19. Jego celem jest m.in. zwiększenie odporności placówek medycznych, rozwój profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, takich jak nowotwory. Białostockie Centrum Onkologii, jako jeden z liderów w regionie, aktywnie uczestniczy w realizacji tej strategii, odpowiadając na rosnące potrzeby społeczne i demograficzne.

Przyznane ponad 107 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy dla Białostockiego Centrum Onkologii to przełomowa inwestycja w zdrowie mieszkańców Podlasia. To również dowód na to, że nowoczesna, skoordynowana i dostępna onkologia jest jednym z priorytetów rozwoju ochrony zdrowia w Polsce.

(pj)