Białostockim Centrum Onkologii zainaugurowało ”Męski Listopad”

5 listopada, 2024

Męski listopad, fot. Hanna Kość Męski listopad, fot. Hanna Kość

Tysiąc mężczyzn po 40. roku bezpłatnie przebada się w Białostockim Centrum Onkologii w ramach akcji ”Męski Listopad”. Przejdą oni przesiewowe badanie testosteronu oraz PSA. Test oznacza poziom markera nowotworowego i pozwala na wykrycie raka gruczołu krokowego.

Zachorowalność na nowotwór gruczołu krokowego wzrasta. Niestety wzrasta też śmiertelność.

– Rak gruczołu krokowego stanowi bardzo ważny problem społeczny, około 350 tys. europejczyków jest dotkniętych tą chorobą, ponad 18 tys. polaków rok w rok boryka się z nowotworem gruczołu krokowego. Szacuje się, że co trzeci mężczyzna po 50. roku życia dozna prędzej czy później w swoim życiu choroby nowotworowej gruczołu krokowego. Po 80. roku życia dotyczy to ponad 80% pacjentów. Statystyki niestety nie są dobre – mówi dr n. med. Dorota Kazberuk, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Białostockim Centrum Onkologii.

Akcja ”Męski Listopad” ma zachęcać wszystkich mężczyzn do badań profilaktycznych, bo dzięki nim wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego zapewnia wyleczenie. Do badań w listopadnie zachęca Jarosław Kazberuk, kierowca rajdowy, który od wielu lat jest ambasadorem akcji.

– Wiem jak ważny jest przegląd terminowy, jak ważne jest to, żeby przebadać sprzęt, auto, a my teraz mówimy o nas, o mężczyznach, którzy mają z tym duży problem. Ja się oczywiście regularnie badam. To dużo strachu, ale tak naprawdę, najważniejsze, że badanie przechodzimy i wiemy czy powinniśmy się zacząć leczyć, czy jest wszystko okej – mówi Jarosław Kazberuk.

Badania będą wykonywane w Białostockim Centrum Onkologii w weekendy. Zapisy odbywają się telefonicznie: 85 6646 888. (hk)