Święto pasjonatów technologii i programowania. W Politechnice Białostockiej trwa Międzynarodowy Turniej Robotów EastROBO

5 kwietnia, 2025

Międzynarodowy Turniej Robotów EastROBO, fot. Hanna Kość

Międzynarodowy Turniej Robotów EastROBO przyciągnął ponad 200 pasjonatów technologii do Politechniki Białostockiej. Uczestnicy z Polski i Litwy wystawiło swoje konstrukcje w 10 kategoriach.

Międzynarodowy Turniej Robotów EastROBO to jedna z największych tego typu imprez w północno-wschodniej Polsce.

– Przyszliśmy na zawody z robotem Polonez, czyli platformą jezdną z różnymi możliwościami, na przykład zastosowaniem w wojsku, ze skanowaniem i mapowaniem przestrzeni. Bierzemy udział w kategorii freestyle, czyli w stylu dowolnym, gdzie każdy może przynieść to czym się fascynuje, mogą to być roboty, jakieś urządzenie lub napęd, przekładnia – mówi Marek Lipski, student Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. – My przyjechaliśmy z kilkoma robotami, które wezmą udział konkurujące w kategorii mini sumo, gdzie zadaniem jest wypchnięcie przeciwnika z ringu. Tak jest to bardzo fascynujące, gdy można zobaczyć swoje konstrukcje, które działają tak jak się to zaplanowało i zaprogramowało, a jak coś nie działa, to też jest to dobra okazja do rozwinięcia swoich umiejętności – tłumaczy Dominik Pluta, student Politechniki Wrocławskiej.

Zdaniem prof. Mirosława Świercza, prorektora ds. rozwoju Politechniki Białostockiej EastROBO to rywalizacja na umysły. – Na przykład w kategorii sumo spryt, zwinność, szybkość mają dominujące znaczenie. Bardzo fajna inicjatywa i uważam, że bardzo taka pomocna studentom w rozwijaniu ich naturalnych predyspozycji do budowania całkiem fajnych, nowych rozwiązań – dodaje prof. Mirosław Świercz.

Turniej EastROBO organizowany jest od 2012 roku przez Studenckie Koło Naukowe Mobilne Systemy Inteligentne działające na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Na EastROBO można zobaczyć różnego typy konstrukcje robotyczne, spotkać młodych ludzi, którzy pasjonują się ich budowaniem oraz obejrzeć pojedynki robotów. Turniej odbywa się w sobotę (05.04) do 19:00 w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. (hk)

Relacja Hanny Kość: