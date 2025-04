Akademickie Mistrzostwa Polski Karate WKF w Politechnice Białostockiej

5 kwietnia, 2025

Akademickie Mistrzostwa Polski w Karate WKF, fot. Hanna Kość Akademickie Mistrzostwa Polski w Karate WKF, fot. Hanna Kość

To były sportowe emocje na najwyższym poziomie. Ponad 130 osób walczy na matach Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Białostockiej na Akademickich Mistrzostwach Polski Karate WKF.

Zawody są rozgrywane indywidualnie oraz drużynowo dla kobiet oraz mężczyzn w 8 konkurencjach i 5 kategoriach wagowych.

– Była to według mnie dobra walka, bez kontuzji. Przeciwniczka to mistrzyni Polski, więc nie spodziewałam się dużo, ale i tak jestem zadowolona, że dotrwała aż tak daleko – mówi Gabriela Olizarowicz, studentka Politechniki Białobłockiej. – Wygrałam i to dla mnie oznacza złoty medal. Obroniłam tytuł z zeszłego roku. Dwa miesiące temu zdobyłam srebrny medal na młodzieżowych mistrzostwach Europy. Również mam kilka medali rangi światowej – dodaje Julia Daniszewska, studentka Uniwersytetu Gdańskiego. – Pokochałem tą dyscyplinę już parę lat temu. Pasja do sportu umożliwia lepsze studiowanie. Zawsze człowiek jest lepiej natleniony, zawsze lepiej myśli po takim ciężkim, albo nawet lekkim treningu – tłumaczy Przemysław Rzędzian, student Uniwersytetu w Białymstoku.

Akademickie Mistrzostwa Polski Karate WKF były organizowane w Politechnice Białostockiej po raz drugi z rzędu.

– Wykorzystujemy naszą infrastrukturę sportową bardzo skutecznie na rzecz społeczności naszej uczelni, ale to jest też miejsce, do którego zapraszamy zawodników młodszych, starszych, w tym również uczestników Akademickich Mistrzostw Polski. Emocje są wspaniałe, ciepła atmosfera, duch sportowy rywalizacji, ale tutaj wszyscy będą wygrani dzięki w ogóle udziałowi w Akademickich Aistrzostwach Polski Karate WKF – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej,

W Akademickich Mistrzostwach Polski Karate WKF wzięło udział pięcioro studentów Politechniki Białostockiej, byli także przedstawiciele Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Mistrzostwa są otwarte dla publiczności. Walki można oglądać w sobotę (05.04) i niedzielę (06.04) w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej. (hk)

Relacja Hanny Kość: