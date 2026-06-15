LALKANIELALKA 2026. Znamy program międzynarodowego święta teatru formy

Ponad 30 wydarzeń, spektakle z Polski i Europy, pokazy plenerowe oraz spotkanie tradycji z nowoczesnymi technologiami – tak zapowiada się 12. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA, który odbędzie się w Białymstoku w dniach 24–27 czerwca 2026 roku.

Posłuchaj naszej relacji z konferencji zapowiadającej festiwal:

Organizatorem wydarzenia jest Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku, a współorganizatorem Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem FUTURE/PRZYSZŁOŚĆ i poświęcona będzie wykorzystaniu nowych technologii w teatrze oraz współpracy środowisk naukowych i kulturalnych.

Centralnym punktem programu będą prezentacje studentów szkół teatralnych z Polski, Litwy, Niemiec, Słowacji, Szwajcarii i Ukrainy. W festiwalu wezmą udział obie polskie szkoły lalkarskie – z Białegostoku i Wrocławia. Nie zabraknie także spektakli mistrzowskich. Festiwal otworzy przedstawienie „Twarz” Teatru Sztuk z Wrocławia, a wydarzenie zakończy francuska grupa Plexus Polaire widowiskiem „Moby Dick” w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

W programie znalazły się również plenerowe pokazy, w tym prezentowany na Rynku Kościuszki spektakl „Nosferatu – dziennik zarazy” Teatru Łątek z Supraśla, wydarzenia performatywne, wystawy, przegląd filmów animowanych oraz spotkania poświęcone nowoczesnym technologiom w teatrze.

Festiwal poprzedzą familijne pokazy spektaklu „Krótki poradnik hodowcy słonecznych zajączków”, które odbędą się 20 i 21 czerwca wraz z warsztatami lalkarskimi dla najmłodszych.

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Na część spektakli obowiązują wejściówki, zapisy lub identyfikatory. Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne dostępne są TUTAJ.

Patronem medialnym festiwalu jest Radio Akadera

(pc)