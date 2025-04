Agroekobiznes. Nowy kierunek z misją – ekologia, rolnictwo i przedsiębiorczość

5 kwietnia, 2025

Dr inż. Dorota Dec z Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska była gościem audycji „Dobry kierunek” w Radiu Akadera. Opowiedziała o nowym kierunku studiów – Agroekobiznes., fot. A. Jakuć Dr inż. Dorota Dec z Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska była gościem audycji „Dobry kierunek” w Radiu Akadera. Opowiedziała o nowym kierunku studiów – Agroekobiznes., fot. A. Jakuć

Czy można połączyć wiedzę rolniczą, ekologiczną i biznesową w jednych studiach? Politechnika Białostocka udowadnia, że tak. W roku akademickim 2025/2026 na uczelni ruszy nowy, interdyscyplinarny kierunek Agroekobiznes, o którym w audycji z cyklu „Dobry kierunek” opowiadała dr inż. Dorota Dec z Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska.

Agroekobiznes to odpowiedź na potrzeby rynku i zmieniającej się rzeczywistości – zarówno tej gospodarczej, jak i ekologicznej. Program kształcenia powstał we współpracy dwóch wydziałów Politechniki Białostockiej: Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz Wydziału Inżynierii Zarządzania, a inspiracją do jego powstania była rosnąca rola rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju.

– To kierunek, który będzie miał za zadanie prowadzić studenta przez arkana wiedzy rolniczej, ekologicznej i wprowadzić go w świat biznesu – podkreślała dr inż. Dorota Dec.

Ekologia, rolnictwo, przedsiębiorczość

Nowe studia to nie klasyczne rolnictwo ani typowa ekonomia. Studenci poznają tajniki produkcji roślinnej i zwierzęcej, uczą się projektowania ekologicznych produktów spożywczych i zarządzania krótkimi łańcuchami dostaw. Co więcej, zdobędą wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze agro.

– Na studiach rolniczych uczymy się typowego rolnictwa. Tutaj chcemy położyć nacisk na połączenie tej wiedzy z umiejętnością prowadzenia własnego biznesu – tłumaczyła ekspertka.

Wiedza praktyczna i współpraca z branżą

W programie kierunku przewidziano wyjazdy studyjne do gospodarstw i zakładów przetwórstwa, udział w targach branżowych, a także praktyki zawodowe. W zajęciach będą uczestniczyć praktycy – przedstawiciele przemysłu rolno-spożywczego. Wszystko po to, by absolwenci byli gotowi do pracy w instytucjach związanych z rolnictwem i ekologią lub do założenia własnej firmy.

Dla kogo ten kierunek?

– To studia dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i kompetencje w niszowej, ale bardzo potrzebnej dziedzinie – mówiła dr inż. Dorota Dec. Absolwenci będą mogli pracować jako doradcy rolniczy, eksperci ds. jakości żywności czy specjaliści w agencjach rolnych – lub rozwijać własny, ekologiczny biznes. (AJ)

Posłuchaj audycji „Dobry kierunek: Agroekobiznes”.