5 kwietnia, 2025

FOTOspółdzielnia Po drugiej stronie, fot. Jerzy Doroszkiewicz FOTOspółdzielnia Po drugiej stronie, fot. Jerzy Doroszkiewicz

12 fotografików skupionych w amatorskiej grupie twórczej FOTOspółdzielnia pokazuje swoje prace w Galerii PIK. Twórcy prezentują swoją subiektywną perspektywę, która odkrywa, co kryje się „Po drugiej stronie” – zarówno w sensie metaforycznym, jak i dosłownym.

Ekspozycja składa się z serii fotografii, które ukazują różnorodne aspekty życia. Każde zdjęcie jest opowieścią, która zachęca do refleksji nad własnym życiem i tym, co może nastąpić po jego zakończeniu.

– Wystawa nosi tytuł „Po drugiej stronie”. Generalnie nikt nie wie, co jest po drugiej stronie, bo jeszcze nikt stamtąd nie wrócił, ale myślę, że też nie można za bardzo się przywiązywać do tej drugiej strony. Najważniejsze jest to co tu i teraz. Też chciałbym podkreślić to, że praktycznie wszystkie prace są kreatywne. To nie są rzeczy jakieś zastane, tylko wymyślone i sfotografowane. Także to, co się twórcom urodziło w głowie, po prostu to przedstawiają – mówi Jarosław Popławski, komisarz wystawy.

Wystawa „Po drugiej stronie” w Galerii PIK będzie czynna do 5 maja 2025. (jd)

Na wernisażu był #Zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz: