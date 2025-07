Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej przyjęło nowych uczniów – zakończyła się rekrutacja

9 lipca, 2025

Wyniki rekrutacji do ALO PB, fot. Hanna Kość

Blisko 80 osób zobaczyło w środę (09.07) swoje nazwiska na liście osób przyjętych do pierwszej klasy do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Rozpoczną oni naukę w trzech klasach na sześciu profilach. To informatyka i programowanie, architektura z budownictwem i przemysłem przyszłości oraz nowość, czyli ekoinżynieria i ekotechnologia.

– Udało się. Dostałem się na profil przemysł przyszłości. Ten profil wydaje mi się taki najciekawszy. Ogólnie szkoła jest ciekawa, atmosfera jest fajna, wysoki poziom nauczania. Jestem bardzo zadowolony – mówią nowi uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Zdaniem Pawła Malinowskiego, wicedyrektora Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, konkurencja była spora.

– Euforii nie ma końca, bo tak naprawdę jest dużo radości, dużo łez wzruszeń. Też są łzy niestety nieprzyjęcia. To było przeszło 150 zgłoszeń, także ponad dwie osoby na miejsce, co bardzo nas cieszy. Wyniki są naprawdę imponujące, bo to wielokrotni laureaci, osoby ze świadectwami z wyróżnieniem, także naprawdę bardzo mocny rocznik, bardzo wysokie wyniki – dodaje Paweł Malinowski.

Zanim rozpocznie się rok szkolny, to pierwszoklasiści Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej wezmą udział w obozie adaptacyjnym. Będzie to okazja do integracji pomiędzy uczniami, jak i poznania nauczycieli. (hk)

Relacja Hanny Kość:

