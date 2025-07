Rekrutacja do szkół średnich. Ósmoklasiści przynoszą świadectwa i zaświadczenia o zdanym egzaminie do wybranych szkół średnich

7 lipca, 2025

Komisja rekrutacyjna w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym PB, fot. Hanna Kość Komisja rekrutacyjna w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym PB, fot. Hanna Kość

Ósmoklasiści od kilku dni znają swoje wyniki z egzaminów kończących naukę w szkole podstawowej. Średni wynik w województwie podlaskim z języka polskiego to 62 procent, z matematyki 50 procent i z języka angielskiego to 68 procent.

Teraz ósmoklasiści przynoszą świadectwa i zaświadczenia o zdanym egzaminie do wybranych szkół średnich. W Akademickim Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej czas na to jest do wtorku (08.07).

– Jest to moja szkoła marzeń. Jest tu bardzo wysoki poziom i zdecydowałem się też na tą szkołę dlatego, że mam zainteresowania i ta szkoła pomoże mi je spełnić. Chcę szczególnie rozszerzać informatykę i ewentualnie coś w stylu programowania. Słyszałam, że jest to dobra szkoła i podoba mi się. Z egzaminów ósmoklasisty z polskiego mam 87%, z matematyki 100% i z angielskiego 98%. W przyszłości chciałbym też pójść na studia do Politechniki Białostockiej i nauka w tej szkole pomoże mi w studiowaniu. Chciałbym zostać kierownikiem budowy – mówią ósmoklasiści.

W roku akademickim 2025/2026 w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym do wyboru są trzy klasy z sześcioma profilami. To informatyka i programowanie, architektura z budownictwem i przemysłem przyszłości oraz nowość, czyli ekoinżynieria i ekotechnologia.

– Jest spore zainteresowanie. Wiemy już na pewno, że ta klasa o nowym profilu powstanie i to będzie mocna klasa. Młodzież przychodzi i mówi, że chciałaby rozszerzać i zarówno biologię i chemię, ale też w naszym profilu mają też obowiązkowe rozszerzenie z matematyki – mówi Katarzyna Wiszowata-Walczak, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Zainteresowanie Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej jest sporo, ponieważ już wiadomo, że są dwie osoby na miejsce. A naukę od września w tej szkole rozpocznie blisko 80 pierwszoklasistów. (hk)

Relacja Hanny Kość: