Matura 2025: AloPB z perfekcyjnym wynikiem 100% zdawalności

8 lipca, 2025

Matura ALO PB, fot. Hanna Kość Matura ALO PB, fot. Hanna Kość

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży opublikowała właśnie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Niestety, statystyki nie napawają optymizmem – zdawalność w Polsce spadła w porównaniu do roku ubiegłego. Tym bardziej na uwagę zasługuje spektakularny sukces Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Politechnice Białostockiej (AloPB), gdzie 100% uczniów zdało maturę!

Słabsze wyniki w kraju i regionie

W 2025 roku egzamin maturalny w skali kraju zdało 80 procent maturzystów – to o ponad 4 punkty procentowe mniej niż w 2024 roku. Również w województwie podlaskim odnotowano spadek – maturę zdało 79 procent uczniów, podczas gdy rok wcześniej było to ponad 82 procent. Najwięcej trudności – jak co roku – sprawiła matematyka, którą w naszym regionie zaliczyło 85 procent przystępujących.

AloPB z wynikiem 100% – bezkonkurencyjne w regionie

Na tym tle AloPB wyróżnia się zdecydowanie na plus. W liceum prowadzonym przez Politechnikę Białostocką wszyscy uczniowie zdali maturę – co więcej, wielu z nich osiągnęło bardzo wysokie wyniki, znacznie przekraczające średnie krajowe.

To kolejny rok, w którym szkoła udowadnia, że nowoczesne podejście do edukacji, indywidualne podejście do ucznia i ścisła współpraca z uczelnią wyższą przynoszą wymierne efekty. Sukces ten nie jest przypadkowy – to efekt systematycznej pracy nauczycieli, zaangażowania uczniów i odpowiedniego wsparcia edukacyjnego.

Dlaczego warto wybrać Akademickie Liceum Ogólnokształcące?

100% zdawalność matury co roku – w czasie, gdy średnie spadają, AloPB osiąga perfekcyjny wynik.

Ścisła współpraca z Politechniką Białostocką – dostęp do laboratoriów, wykładów i nowoczesnych narzędzi.

Małe klasy i indywidualne podejście do ucznia .

Rozszerzenia z matematyki, informatyki, biologii i chemii przygotowujące do kierunków ścisłych i medycznych.

Wysoki poziom nauczania języków obcych – szczególnie angielskiego.

Sukces nieprzypadkowy

Wyniki AloPB potwierdzają, że w odpowiednich warunkach każdy uczeń ma szansę osiągnąć sukces. W obliczu trudnej sytuacji na poziomie krajowym i regionalnym, Akademickie Liceum Ogólnokształcące pokazuje, że wysoka jakość edukacji jest możliwa – a nawet więcej: może być standardem.

Posłuchaj relacji: